台男37天結婚4次取32天婚假　僱主拒批足遭罰款　網民：永續放假

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-11 19:23

在台灣，僱員於法例保障下可享8天婚假，但竟然有人為了婚假而在短時間內反覆結婚又離婚再結婚！近期台北市1宗法庭判決卻引來當地律師和網民關注，1名銀行職員去年4月至5月的37天內，與同一對象結婚4次離婚3次，並厚面皮向公司請4次共32天婚假，惟銀行最後只批准其第1次婚假。職員其後來向台北市勞動局申訴，結果銀行被裁定違法「勞基法」，遭罰2萬元台幣（約5500港元）。 雖然資方最近向當局提出訴願得直，獲撤銷原處分及重新調查，但原判曝光後，有律師在網上分享個案時形容是「超狂案例」，難以理解當局開初處罰銀行的決定。有網民形容，如果此案例成立，即已找到「永續放假」白領薪金的方程式，就是只需找人不斷結婚離婚即可。

據台北市政府1份訴願決定書顯示，1名銀行職員去年4月至5月期間，曾與同一對象結婚4次及離婚3次，其後向公司請4次各8天，即合共32天婚假。（Olivia Bauso / Unsplash）

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台灣律師林智群昨（10日）於facebook上引述1份訴願決定書，顯示有銀行職員先在去年4月6日結婚，申請4月7日至16日的婚假；至4月16日，該職員申請離婚，翌日又與同一對象結婚，隨即申請4月17日至28日婚假；4月28日離婚，翌日又與同一人結婚，申請4月29日至5月11日婚假；5月11日再次離婚，並於翌日結婚，以及申請最後一次5月12日至21日的婚假。換言之，涉事職員在上述期間與同一人結婚4次及離婚3次，要求4次各8天，即共32天婚假，而連同期間的例休，他在該段時間根本無須上班。

決定書指出，一共32天的婚假中，銀行只批准該職員首次提出，即4月7日至16日的婚假。該名職員事後向政府相關部門申訴，結果銀行一方被指未依《勞動基準法》規定，給予另外24天婚假；處罰2萬元台幣（約5500港元）罰鍰，並公布銀行和其負責人姓名。

在台灣，僱員於法例保障下可享8天婚假，圖為賴弘國與阿嬌在洛杉磯舉辦的婚禮。（微博圖片）

不過，涉事銀行不服勞動局決定，並在去年11月初向台北市政府提出訴願，最終獲撤銷原有處分，以及下令當局重新調查清楚，容後再作處分決定。

律師林智群在帖文表示，涉事員工有權利濫用之嫌，當局處罰銀行「實在有點說不過去」，文末還標註「可以這樣結了又離離了又結嗎？」。

不過，台灣行政機關無權判斷是否有巿民濫用權利，如戶政機關證明有關人士確實結婚和離婚，即公司就需按照規定向員工給予假期；如公司不服，可主張濫用權利並給予對方書面警告，但仍要先給假，然後再透過「勞動事件法」進行調解，或進行民事訴訟。

不少網民看到該案例也大表驚訝，甚至聯想起台灣早前的「鮭魚之亂」，「主角應該只想要假期吧」、「公司不能用這個理由解僱他啊？」、「賺了放假，虧了評價」、「怎麼有那麼多的廢人啦！不肯好好做事，盡想些旁門左道點子」，也有網民笑稱，「如果真有辦3次婚宴，那就給呀！」，亦有人表示十分關注這個案例，因最終如勞方敗訴，等於成為「永續放假」的漏洞，成年人只要找到一個對象配合，不斷離婚結婚就可以不用上班但可領薪水。

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