心理測驗│男生指甲形狀潛藏戀愛性格　指甲偏短可能係恐怖情人？

身體部位可以透視一個人的內心世界？日本網站「愛カツ」早前推出心理測驗，從男生指甲形狀中，窺探他們的「戀愛性格」。想知你心儀的他，私下是否值得交往，不妨測試看看。
👇👇👇【問題：你的他最接近以下哪種指甲形狀？】👇👇👇
A.指甲偏細長
B.指甲偏短
C.指甲偏圓弧
D.指甲偏扁平
👇👇👇【問題】平日握筆寫字時，最貼近以下哪個姿勢選項？👇👇👇
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心理測驗│門牙形狀睇穿性格
👇👇👇按圖了解各類門牙形狀意思👇👇👇
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同場加映：心理測驗│8種咖啡口味透視個性
👇👇👇問題：你喜歡以下哪種咖啡口味？👇👇👇
1.黑咖啡／齋啡
2.即溶咖啡
3.虹吸式咖啡
4.濃縮咖啡
5.鮮奶咖啡
6.泡沫咖啡
7.即磨咖啡
8.低咖啡因咖啡
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同場加映：心理測驗│食番薯方式透視優點缺點
👇👇👇以下哪種是你平日吃番薯的方式？👇👇👇
1.連皮吃
2.剝一半皮吃
3.邊剝皮邊吃
4.切成一口大小吃
5.垂直切成兩半
6.剝除所有外皮才吃
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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況
👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇
1.把杯耳放在手指之間
2.輕握杯耳，尾指靠下
3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體
4.手掌握杯耳另一側
5.只用手指握住杯耳
6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端
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心理測驗│一圖測你將遇上怎樣的幸福 看到這種鳥有望擺脫爛桃花心理測驗｜門牙形狀睇穿性格 長方形天生領導者 呢種牙形愛獨處心理測驗｜左手手指長短反映隱藏性格 無名指偏短代表自我中心？心理測驗｜手機打字姿勢睇穿個性 呢種手勢表面大方內心係怨婦日本心理測驗│握拳手勢透視愛情觀 拇指搭住這手指易陷三角戀？