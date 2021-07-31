心理測驗│男生指甲形狀潛藏戀愛性格　指甲偏短可能係恐怖情人？

身體部位可以透視一個人的內心世界？日本網站「愛カツ」早前推出心理測驗，從男生指甲形狀中，窺探他們的「戀愛性格」。想知你心儀的他，私下是否值得交往，不妨測試看看。



👇👇👇【問題：你的他最接近以下哪種指甲形狀？】👇👇👇

男生的指甲形狀，有可能反映出他們的戀愛性格。（網站「愛カツ」截圖）

A.指甲偏細長

B.指甲偏短

C.指甲偏圓弧

D.指甲偏扁平

👇👇👇【問題】平日握筆寫字時，最貼近以下哪個姿勢選項？👇👇👇

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心理測驗│門牙形狀睇穿性格

有指門牙形狀反映一個人的性格特質。（電視劇《求婚大作戰》劇照）

👇👇👇按圖了解各類門牙形狀意思👇👇👇

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同場加映：心理測驗│8種咖啡口味透視個性

咖啡口味在某程度上反映性格。（電影《等一個人咖啡》劇照）

👇👇👇問題：你喜歡以下哪種咖啡口味？👇👇👇

1.黑咖啡／齋啡

2.即溶咖啡

3.虹吸式咖啡

4.濃縮咖啡

5.鮮奶咖啡

6.泡沫咖啡

7.即磨咖啡

8.低咖啡因咖啡

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同場加映：心理測驗│食番薯方式透視優點缺點

👇👇👇以下哪種是你平日吃番薯的方式？👇👇👇

哪種是你平日吃番薯的方式？（網上圖片）

1.連皮吃

2.剝一半皮吃

3.邊剝皮邊吃

4.切成一口大小吃

5.垂直切成兩半

6.剝除所有外皮才吃

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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況

👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇

1.把杯耳放在手指之間

2.輕握杯耳，尾指靠下

3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體

4.手掌握杯耳另一側

5.只用手指握住杯耳

6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端

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