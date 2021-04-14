堅硬無比！菲男駕車輾過假牙　拔出竟爆胎報廢：難以置信地堅硬！

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-14 23:00

原來假牙這麼堅硬？菲律賓1名車主日前分享有趣「車禍」，他日前駕車時見到車胎黏着肉色東西，下車一看發現車胎輾到1副假牙，他新買的車胎竟被弄爆，迫得他又要花錢換胎，不禁驚嘆這副假牙竟如此堅硬。照片引來網民爆笑，紛紛笑稱這假牙是否陷阱，但有人提醒雖然事主不幸爆胎，但其實假牙主人更「頭痕」，因為假牙其實是很貴的。

車主下車一看，見到車胎原來輾過一副假牙，而且已經深陷進車胎，最終導車胎報廢。（「Leo Padilla-Ricarte」fb圖片）

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來自菲律賓伊利甘市（Iligan）的車主Leo Padilla-Ricarte最近在facebook分享一則趣聞，事件發生於本月12日下午，他駕車時從倒後鏡看到現車胎上似乎黏到些東西，他下車查看時發現應該是一副假牙，而且已經陷入了車胎中。從Padilla-Ricarte上傳的照片所見，該副假牙相信被輾過，似肉色的餅乾夾住白色和一點銀色的夾心，陷了入車胎內。

Padilla-Ricarte將假牙拔出時，原來車胎已經破了1個洞，他笑稱假牙堅硬程度令人難以置信，「然後我的輪胎是全新的」。他表示自己是首次爆胎，沒料到是被假牙刺到爆胎，用了各種方法想修理車胎，但無論怎辦看似都不太牢固，勉強繼續用可能有危險，迫得他只好再買新的車胎。Padilla-Ricarte其後上傳了修理車子的照片，只見曾被假牙「咬一口」的車胎已被拆出更換。

帖文只上傳2天，至今已經有逾萬人轉發，令一眾網民爆笑，「這是不是陷阱來的」、「假牙肚餓了，沒想到會吃到車胎」，又有人笑稱「下次應該用假牙的物料來生產車胎」。不過有人指事件中的「受害者」不止樓主，「如果你為自己的車胎感到心痛，其實假牙也是很貴的」。

（綜合）

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