印度神童最新預言曝光｜疫苗難防變種病毒？　2022年這個月才好轉

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-28 20:13

【印度神童／2021至2022年預言／疫苗／印度疫情／變種病毒】新冠肺炎仍在全球肆虐，印度「超級變種」病毒致疫情瀕臨失控引起全球關注，近日每天新增逾30萬宗確診個案更是觸目驚心。14歲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）於上周六（4月25日）發布最新預言，分析2個原因導致了今日情況，又預言疫情將於2021年下旬這個月達到高峰，至2022年這個月才有望復蘇，並提出了解決辦法。

即睇「印度神童」阿南德最新預言！2021年會更慘？2022年這個月才好轉？▼▼▼

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其實阿南德於之前的預言短片中，已多次提到不認為疫苗能解決疫情，而他於最新預言短片中，強調自己並非反對接種疫苗，但重申疫苗非解決問題根本方法。

印度神童阿南德（Abhigya Anand）在最新預言中，表示明年才有可能好轉。（短片截圖）

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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惟亦毋須過份悲觀，事關阿南德之前已提出了7大解決辦法▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

印度新型冠狀病毒疫情瀕失控

除了阿南德預言，印度新型冠狀病毒疫情瀕臨失控亦備受關注。印度政府指出，當地面對被稱為「超級變種」的B1617雙重變種病毒，有六成患者都是感染了B1617；而印度德里（Delhi）1名醫生表示，當地可能首次發現雙重或3重突變的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株，它們看來正引起新病徵。

按圖看9件事了解印度疫情實況：

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按圖看印度疫情失控，屍體集體火葬實況：

印度新冠肺炎新增確診個案連續3天破世界紀錄，4月24日確診人數達346,786個、2,624人死亡，當地的火葬場全日24小時為死者火葬，大量遺體同時焚燒，場面震撼。（路透社）

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