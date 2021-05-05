飲食業員工爆黑幕風潮捲台灣　恐怖製麵廠曝光　麵粉撈蟲髒如廢墟

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-05 10:30

麥當勞員工爆食物製作「暗黑真相」的風潮席捲抖音及各大社交平台，其他知名連鎖食店如Subway等的員工也相繼大爆「黑幕」，而最近台灣亦有人貼出某製麵加工廠的現場照片，其恐怖程度讓人震驚，有網友看到後打趣道：「版主為什麼拿水泥廠的照片來po？」

文：Leo Shih（發表於爆料公社公開版）

高雄市鳥松區大竹里信和製麵加工所與鳳山驛統企業有限公司同老闆，客戶會要求檢驗或稽查，才由驛統出貨！其他零售或麵攤小吃，就由信和製麵加工所出貨，甚至，驛統的單，也有從信和這邊魚目混珠出貨，現場煙蒂亂丟，環境髒亂，麵粉未密封，袋內許多蟲子，作業區域佈滿蜘蛛網，這種作業環境的麵，敢吃嗎？還是比較好吃啊？

點圖看看該製麵加工所的髒亂程度有多誇張👇👇👇

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網民反應：「以前我也待過製麵場2個月，那間製麵廠包辦市面上8成的麵食，環境就是呵呵呵！沒出事都沒事啦！老闆有靠山誰理你怎麼爆」、「我沒讀書別想騙我……以為我看不出來這是水泥廠的照片嗎？」、「其實多半都猜得到製造食品都是這種環境吧？麵包、豆製品工廠內部也是很噁心」、「這環境下製作麵條，太可怕了。看了都沒食慾。食品暨查員，快來找到這家無良製麵。不用危害別人吃的健康」、「不說製麵場的話，從照片看來比較像水泥廠」、「版主為什麼拿水泥廠的照片來po？」。

也有網友指：「以前做菜頭稞也是這種環境，老闆和老闆娘以前還曾經是肯德基管理組的」、「很正常啊！看過食品製造後你可能什麼都不敢吃了」、「不能說的秘密總是特別好吃有味道，例如地溝油，少了他總覺得好像少一味一樣。雖然很噁心但當年不知情的時候吃得很開心」、「之前跟朋友一起去回收舊食用油在高雄仁武偏僻鐵皮屋，他們是賣炸黑輪片，內部環境噁心不說，炸黑輪片的油都是炸到黑到跟柏油一樣黑，從那次我就不敢在吃黑輪片」。

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