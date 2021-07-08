港股大跌│網民：印度神童又中！預言這個月股市更震盪　倡2類投資

【港股恒指／美股期貨／ARKK／投資／印度神童預言／阿南德 Abhigya Anand】港股今日（7月8日）大跌市，收市報27153點，跌807點，跌幅2.9%，而計及今日更是港股「8連跌」，累計跌2135點，跌幅達7.3%。而美股3大指數期貨亦大跌逾1%，令一眾投資者叫苦。有網民在討論區稱因炒股而輸身家，甚至炒孖展欠債而不敢向家人透露。

其實印度神童阿南德（Abhigya Anand）於最新發布的預言短片中，曾提及其投資建議，認為有3類產品可以投資，但亦有1類產品應盡量避免，其意見可讓大家參考，但切記投資有風險，凡事要量力而為。

另外，阿南德之前亦預言7月開始動盪明顯，有網民形容「印度神童又中」。不過阿南德預言指出，7月的動盪未是最差時間，並提醒要注意經濟股市震盪2個關鍵時間點，到2023年才好轉。