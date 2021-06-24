iBond 2021今上市｜暗盤價、即日沽vs長揸回報一覽！每手可賺咁多

【iBond 2021通脹掛鈎債券／04246／上市日期／首日價格／暗盤價／富途／耀才／輝立／派息】政府新一批通脹掛鈎債券iBond，最低息率保證維持2厘，而政府公布iBond認購及配發結果，有效申請總額達539.5億元，最終發行額提升至200億元，申請認購人士最多可獲分配3手債券，6月24日上市。究竟長渣還是即日沽短炒好？以下重點一一話你知。

另外，昨日（6月23日）富途牛牛iBond暗盤價升至最高103.２，升幅3.2%，收盤102.8，升2.8%；耀才及輝立證券暗盤價更一度升至103.25，升幅3.25%，收盤為103，升幅3%，即每手可賺約300元。