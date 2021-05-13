警訊教分辨無牌按摩店片再瘋傳　按全身、下身服務規管大不同

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-13 12:00

【無牌按摩店 / 按摩院條例 / 警訊】無牌按摩店昨日（12日）成為全城熱話，很多人都未必懂得分辨「有牌」與「無牌」，一段4年前宣傳按摩院條例的警訊短片因而再度在網上熱傳，原來按摩「全身」及「下身」的規管大有不同。

警方約4年前在YouTube頻道上載有關警訊片段，呼籲大眾不要光顧非法經營的按摩場所，昨日被人翻出來再度廣傳。（《警訊》影片截圖）

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警方約4年前在YouTube頻道上載有關警訊片段，呼籲大眾不要光顧非法經營的按摩場所，昨日被人翻出來再度廣傳。警訊主持人表示，香港有法例規管按摩院的經營和運作，根據第266章《按摩院條例》，若為異性顧客提供全身按摩服務，按摩院需要領取相關牌照，如果無牌按摩店的女按摩師，為男客人按摩，就可能已觸犯法例，—經定罪，最高刑罰可被判罰款5萬元及監禁6個月。

不過《條例》列明，足浴店不需要領取牌照，並可以為異性客人提供服務，但只可以提供膝蓋以下的腳部、頭皮、頸、肩、手臂的按摩服務，若超出相關範圍，就可能觸犯法例，市民光顧按摩院時，就要小心留意。

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