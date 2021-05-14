報稅2021｜家姐2個原因全取父母免稅額　港女不滿：爸媽我有份養

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-14 13:00

【報稅2021／交稅 / 稅務局 / 綠色炸彈】報稅季節又到，「綠色炸彈」殺到埋身了！有網民在討論區發文抱怨，指家姐以人工較高，及給家用較多為由，要求在報稅時全取供養父母2人的免稅額，變相樓主有機會要交稅，令她大感不滿，批評家姐自私：「爸媽我都有份養！」。

有網民指家姐以人工較高，及給家用較多為由，要求在報稅時全取供養父母2人的免稅額，令她大感不滿。（示意圖，資料圖片）

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該網民在香港討論區，以「家姐話睇死我唔洗交稅，佢要晒爸爸同媽媽免稅額」為題發文，指以往跟家姐各自填供養爸爸或媽媽的免稅額，每人1個，上年她因而不交稅，家姐今年則要求父母2人的免稅額都由她全取。樓主坦言自己人工不及家姐高，「但我今年轉咗工，人工多咗，都有機會要交稅」，又指對方以往亦只是交數百元稅款，而且她有捐錢給慈善機構，「個免稅額實多過我」。

樓主更加不滿的是，家姐以給家用較多為由，拒絕分享免稅額，着她自行交稅，態度惡劣，「點解佢咁樣睇死我，同咁自私？」。

帖文引起網上熱議，有網民直言「為幾百蚊就搞到家嘈屋閉」，似乎沒有必要，亦有人支持樓主，認為大家都有給家用，就應該各取其中1個免稅額。

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