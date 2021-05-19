星野源新垣結衣│網民嘆國民老婆選草食宅男　 日劇女神多嫁醜男？

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-05-19 20:00

【新垣結衣／星野源／藝人結婚／日劇／月薪嬌妻／逃避雖可恥但有用／國民老婆／結衣BB】現年32歲、有日本「國民老婆」之稱的女星新垣結衣，今日（19日）突然宣布與現年40歲男歌手星野源結婚，2人透過事務所發出聯名聲明證實婚訊，女方更同時宣布退社的決定。消息一出即震驚整個日本藝能界，也讓不少視結衣為「老婆」的網民跌破眼鏡。其中有人認為事件引證女神始終愛選草食男作為情歸處，更提出過往有多位女星亦是有同樣選擇。

新垣結衣與星野源宣布婚訊。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

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有「國民老婆」之稱的新垣結衣自出道以來一直是很多男性的夢中情人，如今女神正式封盤，未來老公竟是與她合演日劇《逃避雖可恥但有用》（或譯《月薪嬌妻》，下稱《逃恥》）的男主角星野源，消息可謂震驚各國粉絲，也傷透一眾宅男支持者的心。

有人認為宅男外表的星野源娶得新垣結衣，是越級挑戰成功。（日劇《逃避雖可恥但有用SP》劇照）

兩人由戲裏愛到戲外，讓不少劇迷大感驚訝又興奮。其中有人認為以草食男形象見稱的星野源，能夠娶得女神新垣結衣，不可不謂越級挑戰成功，笑言事件引證女神最後情歸之處未必是傳統帥哥，而是「普通」樣貌的男姓，更舉出例證，指過去許多日劇女神都做過同樣選擇。

1. 蒼井優嫁「最醜藝人」山里亮太

很多男粉絲不服氣蒼井優先前的男友都是標準的帥哥如岡田准一和三浦春馬等，可是最後卻與蟬聯『最醜藝人』冠軍的山里亮太結婚（資料圖片）

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現年35歲的日本女星蒼井優，自1999年出道起憑清秀獨特氣質，成為日本數一數二的文青女神，但她在2019年突然閃嫁比自己年長9年﹑曾連續3年被選為日本「最醜藝人」冠軍的諧星山里亮太，震撼日本娛樂圈。

2. 佐佐木希嫁人氣諧星渡部建

有「日本最美臉蛋」之稱的女星佐佐木希在2017年嫁給人氣諧星渡部建。（IG@nozomisasaki_official）

現年33歲的日本女星佐佐木希，一向有「日本最美臉蛋」之稱。不料她在2017年嫁給人氣諧星渡部建，2人無論年齡還是風格都風馬不相牛及。男方順理成章變成當時日本男姓最羨慕又痛恨的對象。2人婚後育有1子，沒料到結婚第3年後就爆出男方搞婚外情，長期出軌且人數眾多，甚至被踢爆曾在殘障公廁打野戰。當丈夫爆出醜聞後，佐佐木希選擇力挺身邊人，並且明言不會離婚。

3. 堀北真希嫁山本耕史

山本耕史與堀北真希合演《我家的男子》而認識，山本耕史對堀北真希一見鍾情。（MakiHorikita6＠Twitter）

現年32歲的堀北真希演出不少人氣日劇，包括《野豬大改造》與《花樣少年少女》等等，是不少90後的集體回憶兼女神。惟人氣高企的堀北真希，卻在2015年與大12歲男星山本耕史「閃婚」，並在與經紀公司約滿後，引退當全職主婦。

4. 石原里美嫁圈外「普通男」

石原里美去年與相識1年的圈外男友閃婚。(IG@satomisquad)

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34歲日本女星石原里美（另譯石原聰美）曾參演多部爆紅日劇，包《Unnatural法醫女王》、《失戀朱古力》（又稱《失戀巧克力職人》），因屢次與劇中男主角傳緋聞，素有「行走的發電機」和「小惡魔」之稱。去年驚傳與圈外「一般男性」結婚，經紀公司隨後也證實喜訊。眾多粉絲祝福之餘，亦無法想像俘虜女神芳心的男子是一名「普通人」。

同場加映：新垣結衣從女孩變國民級女神之路

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同場加映：《逃跑雖可恥但有用》新春特別篇劇照

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