報稅2021｜未婚女友指合併評稅著數啲　港男勁驚：想逼婚知我人工

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-21 11:00

【報稅 / 合併報稅 / 結婚】一年一度的稅季又來了，相信不少市民都正在處理報稅表事宜。最近有網民在討論區上分享，指女友明言「2個人分開報稅好似都好唔著數咁」，於是詢問他的每年收入數字。樓主見狀心感不妙，認為女友意圖迫婚兼藉故了解他的收入，所以支吾以對，變相觸怒女友。

一年一度的稅季又到了，有網民分享女友突然提出合併報稅的想法，疑似逼婚。（資料圖片／羅君豪攝）

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樓主在香港討論區上發文，指與女友指拖多年，已經同居2年多。女友近日表示他們2個人分開評稅並不值得，樓主回應分開評稅不一定不值得之後，女友就說「咁上網計下先，你話我知你搵幾錢，我哋而家可以計到」，惟樓主卻指「吓？遲啲先啦，好眼瞓」，一句激嬲女友陷入冷戰。

有網民表示女友明顯是暗示想結婚，「咁都聽唔明」、「重點根本唔係報稅，而係結婚」、「分明係逼婚」。不過亦有人反諷笑指只是樓主想得太多，「你女朋友只係唔知道報稅個玩法以為合併平啲，講清楚咪OK囉」。

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現時報稅表除了透過郵遞遞交，亦可經稅務易或智方便App網上報稅，但填表時也要注意要填哪些資料，以下快速網上報稅教學，如果準備好資料，5分鐘就可以完成。

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最後提提大家，今次報稅表須於6月3日或之前遞交，逾期或會罰款；如果使用網上報稅，則可延至7月3日前遞交。