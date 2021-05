520｜紅玫瑰+花熊仔送錯門口　A0連登仔怒舉中指：嫌我未夠慘？

撰文: 安祖娜 最後更新日期: 2021-05-21 03:49

【520 / 送花 / 禮物】今日是「520」,很多人也會藉諧音「我愛你」向另一半表達愛意,令平平無奇的1日突變翻版情人節。有連登網民早上發文,稱上班前突然發現其居住的公屋單位門外放了大束紅玫瑰以及1隻玫瑰熊擺設,更附上處名「Eli」的示愛卡片。樓主確認禮物不屬家人後,感到非常無奈,直斥「係咪嫌我20幾年A0未夠慘要閃我呀?」,遂於小熊的膠盒上貼上寫有「自己認領,冇人認今晚掉」的字條,引來網民爆笑熱議。

有連登網民發文指,今晨於家門外突然發現有大束鮮花及玫瑰熊,對520大日子收錯禮物感到無奈。(連登討論區圖片)

下載「香港01」App ,即睇城中熱話

連登網民「悲劇城市的居民」今晨發文,指上班前突然在家門前發現一大紮玫瑰花及1隻白玫瑰熊仔,花上更有1張處名「Eli」送出的心意卡。從樓主上載的相片可見,花束及由膠盒包裝的小熊放於其單位的鐵閘前,約50枝紅玫瑰紮成的花束中間置有1朵白玫瑰,而玫瑰熊則以白色為主,中心則有鮮紅愛心及絲帶裝飾,一看便知是「冧女必備」。

花束上的心意卡以英文寫上滿滿情話,但部分句子文法出錯。(連登討論區圖片)

花束上的心意卡以英文寫上滿滿情話,內容提及處名Eli的送禮者希望與收禮人慶祝每個重要的節日,尤其是「520」大日子,並感謝對方在在意想不到的時候進入其生命當中。最後Eli更形容收禮者是具靈魂的野生玫瑰,指自己愛對方勝於所有事情,不過文法似乎不太準確,句子竟寫為「You’re a wild rose with a soul that I love then anything」。

樓主起初一度懷疑禮物屬於家人,惟詢問後則確認是「送錯禮」,不禁悲嘆:「係咪嫌我20幾年A0未夠慘要閃我呀?」他又稱自己趕時間出門工作,最於門外的小熊膠盒上,貼上寫有「自己認領,冇人認今晚掉」的字條,要求送禮者或收禮者「自己去我門口執返,我要返工呀」,否則今晚會將無人認領的花束及小熊「開放拍賣」。

樓主於小熊膠盒上貼上寫有「自己認領,冇人認今晚掉」的字條,要求送禮者或收禮者「自己去我門口執返,我要返工呀」。(連登討論區圖片)

帖文引來網民熱議,不少人看過相片也笑翻,估計事件應是送花公司出錯,「送貨就咁放門口咁求其?係女見到份禮就咁放喺度一定唔會開心囉」、「搞到咁,事主點敢拎返」、「你知道唔知道有人掛住你?」。也有人認為事件有內情,「睇嚟個女仔畀咗個假地址阿好人Eli」、「似係樓主自己買諗住送畀人,但條女唔受 擺返係自己門口,影相放上嚟」。

亦有網民急急留名等待「執死雞」,「蝕底少少,100蚊要咗佢,應該無人要㗎啦」、「排100蚊收齊佢,可以天水圍交收」、「係咪真心唔要,講真我收工即刻過嚟拎」。

根據玫瑰熊品牌的官方網站介紹,1隻白玫瑰熊售價為679港元,介紹指玫瑰熊「由 520 朵玫瑰拼製而成…圓滾滾的小熊造型非常吸引眼球,是一款型格又浪漫的驚喜禮物」。至於玫瑰花則有多款品種供選擇,包括肯亞紅玫瑰及美洲紅玫瑰,50枝尺寸的花束售價為2799港元,代表花語為無悔的愛。

有台女分享男友提前送上的情人節禮物,指對方不但送了用銀紙摺成的紙花,更於花束內藏有驚喜。(fb群組「美妝公社」圖片)

+ 2 + 2 + 2

LEGO今年推出的新年特別版主題套裝「80106『年』的故事」。(LEGO網站圖片)

+ 2 + 2 + 2

同場加映:情人節2021|時間管理大師訂5個蛋糕畀5個女友 爆笑落單對話曝光