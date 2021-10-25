「掛羊頭賣狗肉」out啦！　 可愛博美犬「狗扮羊」超萌│趣一趣

「掛羊頭、賣狗肉」就聽得多，意指想矇混過關欺騙別人，但日本有1隻博美犬身上毛毛多到好似綿羊，「狗扮羊」可愛模樣相信融化不少狗奴的心，甘願被騙。日本有Twitter用戶早前圖文並茂指，其5歲雄性博美犬的毛髮一直比同類狗狗多，有時愛犬縮成一團睡覺時，主人都難以分辨哪一邊是頭、哪一邊是臀，而且狗毛經常脫落，吸塵機及粘性清潔劑是家中不可或缺的用物。

最近主人與狗狗「前後腳」下樓梯，主人轉身望向愛犬時，見到其背上毛髮移到臉側位置，蓬鬆形象儼如綿羊，主人急忙拍下這一幕，可愛模樣大受網民歡迎，紛紛讚好及分享，甚至吸引日本媒體進行訪問。



博美犬快速下樓時毛髮飛起，像綿羊一樣。（「snow_white_999」twitter圖片）

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