韓國網紅超有成熟女人味　開網店自己做Model　性感造型曬好身材

韓國網紅兼模特兒Yebin（IG：yeb00__）坐擁達42.9萬名粉絲，樣子甚有成熟韻味的她既有超曲線的體態又有豐滿上圍，加上她經常都以泳衣上陣大曬好身材，IG福利可謂一浪接一浪！Yebin除了是網紅Model之外亦有經營網店，自己更會親身上陣試穿拍照介紹，相信是對自己及商品的最大信心證明！