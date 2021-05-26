台灣文字藝術師以打氣字句畫出寶島地圖　網民集體眼花睇錯金城武

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-26 17:30

目前台灣新冠肺炎疫情嚴峻，自5月中旬爆發以來，各部會、機關無不積極抗疫，努力讓疫情好轉。一名網友靠一支鉛芯筆，連續描繪出四幅分別鼓勵國軍、醫護和警消的文字，把要打氣的話語排列成台灣地圖輪廓，不少網友看了大讚：「太厲害了」、「有創意借分享」。

該名男網友在Facebook Group《爆廢公社公開版》接連貼出數張乍看之下宛如台灣地圖的手寫字，四幅台灣地圖分別由「全城警戒」、「台灣加油」「感謝醫護」描繪而成。每幅畫作除了有原PO的署名外，還擺上一支鉛芯筆和一個橡皮擦的作畫素材。

👇👇👇有人看成金城武、有人當作刺青素材！點圖放大看創意打氣文字👇👇👇

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照片曝光後，不少網友對原PO的創意表現為之驚艷，有人認為第一眼看到「全城警戒」好像在寫「金城武」，留言說：「看成金城武」、「我看成金城進言戒，原本還想說奇怪，要嘛是金城武要嘛是金城武樹，怎麼會這樣」。還有人說要把原PO的畫作分享出去：「這好厲害」、「如果是刺青還蠻厲害的」、「好漂亮的字」。

另外，有網友提出想法表示：「希望下一個作品連離島居民也一起上相」、「期待看到馬祖」，對此原PO也親自回應：「謝謝你們提供我新的方向」，期待自己的作品能在台灣應對三級警戒的疫情之際，提供網友們正能量。

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