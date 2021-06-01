女子被老伯詐騙179次失273萬人仔　盡信狗血劇情震驚網民：女菩薩

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-01 22:00

近日內地爆出1宗劇情比電視劇更狗血的詐騙案，安徽63歲男子在2014認識1名女房東，老伯編出各種故事前後詐騙對方179次，女房東被騙了5年後才報案，調查期間還發現男子的謊言層出不窮，但都成功勾起女房東的同情心。除了死老婆情節，老伯還騙編出一段兒子和新抱在德國出車禍、兒子搶救後不治、新抱無法回國、新抱原來懷孕還上吊自殺等大謊言，好死不死女房東全部信了，每次都借他錢，5年內被騙了逾273萬人民幣（約332萬），直至老伯的女友致電她道出真相，她始知受騙。網民認為女房東實在太善良，但不少人認為她很可能是動了情。

內地6旬漢在5年內連騙女房東179次，得到款項主要用來賭博和炒股。（微博影片截圖）

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安徽省蚌埠市淮上區人民檢察院處理1單特別的詐騙案，調查後日前終拘捕63歲張姓男子，指他涉嫌在2014年6月至2019年12月期間，連續詐騙1名丁姓女房東179次，騙取逾273萬人民幣，張伯被控詐騙罪。

案情指，63歲的張伯原本在淮南開飯店，但覺得飯店環境欠佳，2014年來到蚌埠市，打算在義烏商貿城附近開飯店。有天他在路邊電線杆見到廣告，找到丁姓女房東，他自稱是做海鮮生意的大老闆，後來樓沒租成，反而和女房東做了朋友。

他第一次騙錢是在同年6月，以周轉為名要女房東借8000元人民幣（約9700港元），女房東當他是朋友毫不猶豫轉帳，接下來的時間，張伯用各種藉口不停借錢，金額由幾百至幾萬元不等，騙徒常用的藉口例如老婆死了，他很快就說了出口，女房東又馬上借他錢辦後事。

後來的藉口層出不窮，2015年張伯說自己兒子和新抱在德國出車禍，兒子急需醫藥費，然後又說兒子在那邊搶救後不治，要錢辦後事，倖存的新抱又沒錢回國等，房東有求必應，到後來張伯又編出新抱原來已懷孕但卻上吊死了的事，而且兒子留下一屁股債等，又成功詐騙不少錢。

長期有借無還，女房東其實曾叫他還錢，張伯就說自己會將海南及南京的房產變賣還錢，殊不知又埋下另1個謊言的伏筆。2016至2018年間，張伯說自己賣海南房產時出現種種問題，又需要向女房東借錢周轉，結果變成惡性循環，女房東為了要他還錢，反而被張伯借了更多錢。

至2019年，女房東接到1名李姓女子的電話才恍然大悟，對方自稱是張伯女朋友，2人一直在淮南同住，並沒有去過海南，去海南賣房產的謊言不攻自破，而張伯口中的老婆、兒子、新抱真有其人，但全部活得好好的沒出意外。被騙了5年的女房東這時才明白自己中伏，張伯這時還致電她，說可以到北京找同鄉借錢還她，女房東因心急要回巨款，又借了8萬人民幣（約9.7萬港元）給他。

內媒指，直至女房東報警前，張伯還打算騙她到重慶借錢還款，5年前後加起來，女房東被他詐騙了179次。張伯日前作供時透露，自己騙來的款項大部分用來賭博和炒股，只有少部分是用於生活。

網民點睇：

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疑犯接連編出一堆狗血劇情，但女房東全都相信，網民直言她實在太善良，「這就是富婆嗎？」，又指疑犯根本遇到女菩薩，但卻得寸進尺。雖然法院未透露女房東的年齡，但有些網民認為她不可能完全看不出疑點，質疑她可能是對疑犯動情，才會放下戒心被騙近200次。

（綜合）

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