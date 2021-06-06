港男呻「阿媽摑咗女友一巴」　被2個女人嬲咗　反問：關我乜事？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-06 18:41

婆媳之間容易有糾紛，如果關係仍處與阿仔女友與伯母的關係，亦有可能是火藥庫！近日有港男在討論區上分享，指媽媽與女朋友突然因為小事鬧大交，媽媽更一巴掌摑女友，令她當場爆喊走人。樓主雖然追出去挽留女友，但仍對方被斥責，更叫男友不要再找她，樓主則似乎不明白問題所有，反問網民：「關我乜事？」惹來網民熱烈討論，紛紛稱「梗係關你事啦」。

有網民指女友與媽媽因小事吵架更被摑一巴，之後奪門而出。圖為示意圖片。（GettyImages）

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樓主在香港討論區上以「我阿媽摑咗我女朋友一巴！佢兩個都嬲咗我！黐Q線」為題發文，以下是他提到小事變大事的經過：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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帖文引來網民熱烈討論，有人認為樓主只是飛來橫禍無計可施，有人則認為媽媽早已不喜歡女友，只是借題發揮，更有人指出樓主沒有想過保護女友，難怪女友言語與分手無異：【點擊下圖放大即睇網民留言 ▼ ▼ ▼】

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有男網民在連登討論區，以「點解條女唔應我？咁樣嘅回覆好似係」為題發文，指大約半年前在交友APP認識了1位女生，開始時應用程式將他1大段設定好的自我介紹傳送出去，隨即展開令人尷尬到失笑的對話▼▼▼

有網民認真分析，指出問題所在▼▼▼