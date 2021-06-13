端午節丨老爺三高要戒口　新抱特意送素糉反被罵　當面掉入垃圾桶

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-13 17:00

【端午節／食糭／農曆五月初五／三高】端午節當然要食糭應節！不過坊間傳統的糭子大多含有較高的油、鹽、脂肪和糖份，未必人人可以放任進食。有人妻於討論區發文大呻，指老爺本來很愛吃糭，但近年有「三高」（高血壓、高血糖和高血脂）問題，醫生遂「勒令」他要戒口。樓主與丈夫商量過後，決定向老爺送上素糭，希望他食得健康。沒料老爺收到素糉後反應極大，不但大罵她不懂「做人新抱」，更即時將素糭丟掉，令她感到相當委屈。

有人妻在討論區發文大呻，指為了老爺健康着想特意送上素糭，沒料卻遭對方大罵。（《向西聞記》劇照）

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「如果佢冇健康問題，我需要做到咁？」該名人妻於香港討論區發文，稱老爺喜歡吃食高膽固醇食物，「愈肥愈中意，特別係五花腩，成日食」，更會於端午節吃很多糭應節。不過，近年老爺的健康響起警號，出現三高問題，飲食也要非常注意，「好多佢鍾意食嘅都唔食得，醫生都開到聲要戒口」。

為了老爺的健康着想，加上已知其他家人會送上傳統糭子，她與丈夫商量過後，決定送上較健康的素糭，讓老爺進食時不會有太大負擔，「其實我哋買嘅糭都有好多食材喺入面，又有栗子，豆呀，菇，好豐富㗎」。

老爺收到素糭後大發脾氣，更即時將素糭掉進垃圾桶，令樓主感到相當委屈。（《向西聞記》劇照）

沒想到老爺收到素糭後竟然大發脾氣，「佢話我『點做人新抱』，話我『唔識買嘢，食糭點可以冇五花腩同鹹蛋黃，呢啲仲叫糭咩？』」，之後更即時將素糭掉進垃圾桶。樓主直言當時「嬲到想喊」，又指為了老爺的健康，與丈夫找了數間商店比較，「自己食過好食先買畀佢，點知一番心意被人當垃圾！再講，佢就算唔想食都唔使扔咗佢呀嘛？啫係人哋送嘢畀你，你當住人哋面咁樣做好咩？」。

她續指，事後丈夫也坦言沒預計父親反應竟會這麼大，「之前有帶過佢去食素，明明佢都唔抗拒，男人心有時都好海底針」，又委屈大呻：「我決定以後咩都唔送，反正送咩都係錯，送好食嘅又對佢唔好，送健康嘅佢又發脾氣，唔送最好，我慳返啲錢！」

樓主指，事後丈夫也坦言沒預計父親反應竟會這麼大，只好大嘆「男人心有時都好海底針」。（《向西聞記》劇照）

網民看過帖文各有看法，不少人認為老爺反應過大，「真係好浪費，仲要係人哋心意嚟，呢個老爺真係唔識尊重人」、「今時今日你呢個新抱真係唔話得，咁孝順老爺。可惜你個老爺不識抬舉，唔領情不特止，仲要發脾氣，係我就買梳蕉畀佢算了」、「你好有心想佢好，佢唔拎情仲發脾氣都幾難頂！你做就做咗，日後少理佢為妙」。

亦有網民認為樓主可先與「夾定」，或以不同方法讓老爺減少進食傳統糭子的份量，「應該叫你老公出面送，佢發火就推比老公孭鑊，兩父子無隔夜仇」、「應該同時買傳統糭同素糭，等佢知道你知道佢鍾意食糉，但你亦都關心佢嘅健康」、「其實都可以照買傳統糉㗎，唔好俾佢一個人食晒咪得囉，同老爺講少吃多滋味嘛」。

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