抖音網紅幫魔鬼魚搔癢稱「把牠弄笑」　專家急糾正：快窒息死了

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-17 21:00

子非魚，安知魚之樂，面對着野生動物，一般人未必能了解牠們的感受！外國1條影片最近在社交平台抖音瘋傳，片中可見1條小型魔鬼魚（又稱魟魚）在船邊仰躺着，有人在其腹部搔癢，牠立即捲縮身體並張開嘴巴，像是怕癢得在笑一樣，帖文還寫道「把牠弄笑呢」。不過影片曝光後，有動物組織卻指出1個殘忍真相，「牠快要窒息死了」。

片中可見1條小型魔鬼魚（又稱魟魚）在船邊仰躺着，有人在其腹部搔癢，牠立即捲縮身體並張開嘴巴，像是怕癢得在笑一樣，帖文還寫道「把牠弄笑呢」。

魔鬼魚被人搔癢反應全過程▼▼▼

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抖音用戶「mafishguy」日前發放1條短片，標題寫道「只是幫魚搔癢和把牠弄笑」。影片中，一條細小的魔鬼魚被放在船邊仰躺着，有人戴着手套，在牠的腹部上搔癢，魔鬼魚立刻捲起身體，就像一般人怕癢時的反應，嘴巴還大大張開，看起來的確好像在笑一樣。

影片一出即被瘋傳，1周內超過1億次觀看，1300個讚好，不少人都被魚兒可愛的模樣逗笑，但亦有網民質疑牠未必是在笑，反而狀似痛苦。美國世界動物保護組織（World Animal Protection）接受外國媒體《Insider》訪問表示，片中的魔鬼魚並非在笑，而是快要窒息而死，牠和其他動物一樣也會感受到疼痛。

事實上，魔鬼魚和其他魚類一樣都是用鰓在水中呼吸，而片中魚的嘴巴下面兩排，共8個圓點正是牠的鰓，若離水太久就很容易窒息。

外國一段短片在網絡上熱傳，只見1名男子正站在橋邊準備低空跳傘（BASE jumping），突然有路人大叫「停止」，原來是腳部的安全帶未有繫好，男子聽見後即爬回欄杆後邊，情況超驚險。

路人喝停跳傘男畫面逐格睇▼▼▼

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