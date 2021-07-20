銀色債券2021今認購｜保底3.5厘息！認購、派息13須知　但有2限制

【銀色債券2021年期／認購申請／Silver Bond／認購日期／派息息率／銀髮iBond／長者iBond】政府推出新一批第六期銀色債券，而且最低息率保證繼續高達3.5厘，認購年齡更降至60歲，引起網民熱論，銀色債券在Google的搜尋熱度亦急升。究竟銀色債券是否「抵買」？如何認購？一手幾錢？截止日期？息率如何？又需要什麼資格條件？以下一一話你知。



政府已推出多批銀色債券。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

今次已是政府推出的第6批銀色債券，與通脹掛鈎債券iBond一樣，銀色債券有保底息率，幾乎零風險，今次保底息率更繼續維持3.5厘，比iBond的2厘更高。

銀色債券正接受認購，究竟「抽唔抽好」？一手要多少元？如何認購？如何抽才穩陣？又有什麼注意事項？以下一一解答。

即睇銀色債券認購資格、認購方法、截止時間！但有2大限制要注意，包括申請限制及二手市場買賣問題▼▼▼

+ 24

銀色債券息率、派息可以有幾高？



或者有人認為銀色債券派息未必吸引，《香港01》盤點了銀色債券過去派息數據，發現平均年息率有上升趨勢，或比外界預期更好。

即睇 銀色債券派息往績▼▼▼

+ 31

同場加映：消費券抽查｜教你查短訊真假！認住2號碼唔覆隨時無錢 6類人豁免

即睇消費券抽查8大須知！認住2個電話號碼防詐騙！6類人豁免在港居住要求▼▼▼

+ 23

再看消費券登記截止日期、使用及領取方法、適用範圍、可否網購等，3類人不可領取！做埋呢步先算登記完成▼▼▼

+ 42

AlipayHK、八達通Octopus、Tap & Go及WeChat Pay 登記領取消費券步驟▼▼▼