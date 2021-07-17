性感網紅將惡毒留言「紋上身」：賣奶、造作… 網民激讚最美第二身

小鄧紫棋蕾菈是台灣網紅團體「反骨男孩」一員，以單親媽媽身分撫養年幼女兒，卻經常遭到網友惡意攻擊。她15日PO出兩張跟書法大師合作的照片，在手臂寫下過去常聽到的批評字眼，以堂堂正正的態度霸氣反擊，引來粉絲一片叫好聲援！



蕾菈分享成果照，手上寫著鮮明的「賣奶、二手、欠X、花瓶、做作、浪女」等惡毒言詞。她坦言，當初在討論要寫什麼字時，自己提出的建議令大家都吃驚表示「真的要寫這些在手上嗎」，但她堅定表示沒錯：「因為我另一手要寫『Fxxk Off』！」狠狠反擊那些網路惡言惡語！

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蕾菈以坦然態度面對粉絲，認為就是因為自己真實才會受到粉絲喜歡：「你們知道，從以前到現在做的每件事情都是我想，我才做！我從來都沒有想要假給誰看～因為根本沒這必要啊！」她表示，如果今天受到別人批評，只要想想「他們口中的妳是不是妳」，如果不是，那就根本不用在意。

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蕾菈也向網民喊話：「都是頭一次當人，何必對一個陌生人口出惡言？對你的人生並不會變得更好！」她認為，人可以挑自己想看的來看就好，看到不喜歡的人，轉頭離開就好，「不要委屈自己不喜歡還不忘停留並留下傷人的詞語呀！」呼籲大家都能帶著同理心看待別人。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】