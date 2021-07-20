「孔子傳道」變與弟子聚賭？遊客向孔子像亂丟錢祈福　場面超爆笑

被稱為「萬世師表」的孔子一向給人正經、嚴肅的印象，但上海1個博物館竟然出現孔子與弟子公開聚賭的雕像，場面十分爆笑！原來有遊客向博物館內的「孔子傳道」雕像亂丟錢「祈福」，令雕像看起來猶如「鬥地主」賭錢現場。博物館副館長無奈表示，遊客「丟錢祈福」的情況已出現多年，只能安排職員定時清理及向遊客多加教育。



早前有遊客向上海崇明博物館的「孔子傳道」雕像丟錢祈福，令雕像看起來猶如「鬥地主」賭錢現場。（微博圖片）

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《澎湃新聞》報道，上海崇明博物館的「孔子傳道」雕像竟成為遊客的祈福景點，不少遊客深信向「萬世師表」擲硬幣或紙鈔有「祈福」作用，令原本孔子及徒弟圍坐授道的場景，因地面滿布硬幣、鈔票而彷彿變成公開聚賭、玩「鬥地主」的爆笑場面。

博物館副館長馮錫單對此境象表示，遊客胡亂丟錢祈福的情況已出現多年，「以前覺得人家也是一種祈福行為，能勸阻就勸阻，勸不住就事後清理，的確很無奈的」。

上海崇明博物館副館長馮錫單指，遊客胡亂丟錢祈福的情況已出現多年，惟近日有人將祈福行為與賭博拉上關係，決定以不同措施阻止。（《澎湃新聞》圖片）

馮館長續指，以往職員一直有教育及阻止遊客丟錢，至近日有人將丟錢祈福的行為與賭博場面拉上關係，引起館方重視，決定安排職員更密集清理丟下的祈福錢，上下午至少各2次，並會適當調整場景及於雕像附近加設標語以增強教育作用。

館方提醒遊客，參觀時應保持文明，如希望祈福或捐款應將金錢投放至指定的募捐箱。博物館針對相關情況，亦在崇明學宮的大成殿孔子像前增設「功德箱」，讓遊客捐款祈福。

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