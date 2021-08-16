消委會測試17款中小型雪櫃　一文看清邊款最慳電同冷卻效能高

【消委會／雪櫃】普遍港人居住環境較狹小，選購雪櫃時也偏向體積較小的款式，消費者委員會最近就測試市面上17款中小型雪櫃，發現5款變頻式壓縮機型號的整體效能指數較高，有4款無霜雪櫃整體評分獲4.5分，而Sharp的樣本僅獲3分，為所有樣本中最低，本文就讓大家看清17款雪櫃的總評分。



消委會近日測試17款中小型雪櫃，包括其冷卻和冷凍能力、保持低溫效果，以及耗電及效能上的差異。（消委會）

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消委會近日測試17款樣本的冷卻和冷凍能力、保持低溫效果，以及耗電及效能上的差異，發現有霜的直冷式雪櫃較無霜雪櫃省電，但因濕氣會不斷於冷管上凝結，用戶須定期自行溶雪。在中型無霜雪櫃的樣本中，以綜合耗電量計算，1年電費大約257至471元，其中「金章Zanussi」的電費最低；較小型直冷雪櫃樣本中，1年電費則約107至163元，以「金田Kaneda」的樣本較慳電。

在冷凍能力方面，有12雪櫃款本設冷凍室，當中11款均能在26小時內把測試物品從室溫冷凍至-18°C，伊箂克斯、金章及新朗的樣本更只在14小時內完成，Sharp樣本的冷凍能力則最低。

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至於雪櫃冷藏室的冷卻能力，消委會觀察測試物品由室溫25°C放入冷藏室後降至10°C的所需時間。在中型無霜雪櫃中，「三菱電機Mitsubishi Electric」的冷卻能力較高，Sharp樣本則較低；而在較小型直冷雪櫃，「White-Westinghouse」的冷卻能力較高，「金田Kaneda」的較低。

在17個樣本中，消委會分別就「三門雪櫃」、「無霜雙門雪櫃」及「較小型有霜雪櫃」的分類，各自推薦表現較佳的型號▼▼▼

三門雪櫃：

伊箂克斯 Electrolux「E M E 2 8 0 2 H – A」

三菱電機Mitsubishi Electric「MR-CX39EN-PS-H」

（前者設變溫冷凍室，後者則備自動製冰器，家居有足夠擺放空間的用戶可以考慮）



無霜雙門雪櫃：

金章Zanussi「ZTB2000A-A」

Panasonic「NR-BB251Q」

（前者有良好的保溫能力，後者則在降溫測試表現理想）





較小型有霜雪櫃：

該類別的6款樣本同得不俗的總評分，若用戶不介意定期溶雪的話可以考慮，但需留意樣本金田Kaneda「KF-089」的保用期只有1年。



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