【帽事嘅】女友堅稱同某男性朋友冇拍過拖　冇講大話但真相更傷心

「趁女友外出偷看了她的手機，沒想到一看之下，發現更難過的事，原來她還不只交過一個砲友！其中一個還是結了婚的！」看到這些事實，讓他的世界面臨崩潰。



文：雞泡魚（化名）發表於爆料公社APP-匿名館

交往初期，她曾經跟我主動說過她過去的交往關係，除了那前四任男友外，還有一個追求過她的男生。

但她並不鍾意這個男生，所以從沒答應跟他交往過，就是成為一般朋友。本來我也不以為意，想說有個異性普通朋友也是很正常的。But！（人生永遠都是這個But在攪局）……

真係從未拍拖冇講大話 But...（點圖放大閱讀原文及網民反應）▼▼▼

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她的好友 H 好死不死跟我的拜把兄弟 T 互相認識 (世界真的很小)，H 曾經跟 T 提過 (非主動爆料，就只是當做八卦閒聊，H 應該不知道我跟 T 認識)，我女友跟這個男生雖然對外宣稱沒交往，但其實是跟這個男生上過幾次床，也就是俗稱的砲友關係……基於兄弟情誼，T 認為有必要提醒我，於是就跟我說了這件事（再一次說世界真的很小，人還是不要做壞事，以為不說就對方就不知道)，剛開始我還是半信半疑，但按捺不住情緒，於是趁女友外出偷看了她的手機，沒想到一看之下，發現更難過的事，原來她還不只交過一個砲友！其中一個還是結了婚的！

但不知道該說高興嗎？跟我交往後，她跟這兩人的來往確實是看起來像是一般朋友關係，沒有再出現什麼約出去上床的對話，知道實情後我苦惱了好幾個禮拜，一直在思考，是不是不要計較她的過去，畢竟我真的很愛她，但同時又有受騙上當的感覺，終於在前兩天，忍不住問了她這件事，跟她說我已經知道她跟那個男生之間的關係不像她說的那麼單純，她當然立即問我我怎麼知道的？

基於保護線人的立場，我只跟她說我偷看了她的手機，沒跟她說 H 的事，結果她也大發雷霆，嚴厲指責我不尊重她的隱私，並且說她當時還沒跟我交往，她想跟誰上床是她的自由，而且她跟我交往過後沒有對不起我，某種層面上我覺得她是對的，她想怎麼做，想跟誰亂搞，確實是她的自由，但是我想我也有知道實情的權利，並且選擇要不要跟這樣的人交往的自由吧！為何要一直瞞著我，而且還繼續跟他們兩人當成一般朋友似的在聯絡！如今用情已深，分與不分都對彼此留下傷痕......請問各位板友們，你們能接受另一半對你們說這樣的謊嗎？跟女友從兩天前到現在，每次上線或打電話都還在爭吵，互相指責。如果是你們，會怎麼做？

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