台男撞車後驚揭自己是養子　家人交代身世兼安慰：你永遠是大寶貝

愛和關係難以只憑血緣來判斷！台灣1名19歲男生早前遇到車禍，處理保險事宜時才發現自己竟是父母的養子，晴天霹靂之下只能大哭發洩。他心情稍為平復後才向姨姨查問，更驚動了一眾家人，急急召他返家召開家庭會議。家人詳細地向樓主交代其身世以及收養他的經過，更暖心安慰他，表明一直待他如親生兒子，令他非常感動，更珍惜與家人的緣份。



有台男遇車禍，處理保險事宜時才得知自己是養子的身份，然而家人的暖心安慰令他不覺難受，反而非常感恩。（《親愛的房客》劇照）

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一場車禍竟意外揭開身世之迷。該名台男早前於Dcard討論區發文，稱早前遇上交通意外，須要利用戶籍文件處理保險事宜，沒料仔細一看竟發現文件上寫明他與媽媽的關係是養母及養子，而親生母親的名字欄則寫有1個陌生女子的姓名。

台男看到戶籍文件，竟發現文件上寫明他與媽媽的關係是養母及養子，而親生母親的名字欄則寫有1個陌生女子的姓名。（Dcard討論區圖片）

台男即時上網查找資料，「當下第一件事情立馬上網查詢「養子」意思，「『收養而非親生的兒子；養子與撫養人之間不存在血緣關係』，看到這句話時，我一時不知道這件事情是真是假？畢竟活到現在19歲，真的不敢相信」。台男大感晴天霹靂，但卻不敢直接問媽媽，猶豫了2至3日後忍不住私下傳訊息詢問姨姨，「我是撿來的嗎？」，沒想到對方一口承認他就是收養回來的兒子。

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事實令他情緒一度崩潰，驚動了一眾家人，更為此立即召開家庭會議，「因為這件事情家人要好好的和我溝通，講清楚事情由來，在回家的這趟路程我真的沿路都在默默流淚」。回家後，媽媽、外公外婆及姨姨等長輩認真地坐下，詳細講述收養他的經過，「外婆才剛講幾句話說這裏永遠是你的家，我再也忍不住我的淚水了」。

台男指，原來親生母親於16歲時未婚懷孕，因家庭背景較為傳統，分娩後將他送往未婚少女收容機構安置，還未滿月他便獲現時的家庭收養，「很幸運的我被我的家人選上，我也順勢的成為這個家中的一員」。聽着家人所講的故事，他回想自己自小便被眾人捧在手心上細心呵護，「幼稚園到高中都是外公親自接我上下學，從小我沒有受苦過，沒有挨餓過，沒有少過一份愛，因為他們都非常珍惜這個緣份，希望能好好培養我」。

他直言起初得知身世是完全無法接受，惟聽到家人所講的收養經過，以及回想家人照顧他的經歷，才深深感受到自己是個幸福的孩子，「要是沒有他們的收養，我現在還不知道在哪裏」。他於文中表示，對能被現時的家人收養感到非常幸運又感恩，同時也感謝親生母親當初沒有令他變成棄嬰，直呼：「我非常感謝老天和我的家人給我的這個緣份。」

台男細膩的文字感動不少網民，紛紛為他感到高興，「養的大過天啊，更何況他們似乎也從來沒讓你感覺自己是領養的，在這個很多親生的子女都懷疑自己是撿來的年代，你爸媽還有家裏那些長輩真的是對你很好」、「希望你不要辜負這份愛，未來有能力時也多幫助別人」、「親生不親生未必重要，重要的是愛的重量」。

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