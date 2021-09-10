193郭嘉駿IG買追蹤疑雲　網上平台$900有1萬追蹤　真人全女粉都有

男子組合ERROR成員193（郭嘉駿）早前因經營網店與買家因退款問題爭吵，引起部分網民反感，而流失近2萬Instagram追蹤者，追蹤人數從逾41萬跌至39萬。不過近日有網民發現193 Instagram追蹤人數突然大幅回升，惟新的追蹤者全都是沒有頭像，帳戶名稱附帶一串數字，其粉絲group更有人稱「幫33係（喺）淘寶買左（咗）1000 followers」，引來買追蹤人數質疑。
其實坊間買Instagram追蹤者並非新鮮事，網上有不少平台均提供各類「增粉套餐」，價錢低至0.35港元就可買1個追蹤者。
近日有連登討論區網民發文指「193成堆follower都係買返嚟嘅」，並貼出多張193 Instagram追蹤者截圖，圖中的追蹤者大多沒有頭像，帳戶名稱均附帶一串數字，亦有網民貼出193 Telegram粉絲群組聊天截圖，有人自稱幫193買了追蹤者，「幫33係（喺）淘寶買左（咗）1000 followers，好似比（俾）人發現左（咗）」，令網民質疑是193的粉絲幫193買追蹤者。
根據Social Blade數據，在193網店爭議爆發前，193 Instagram追蹤者每日只增加數百人，其後9月1日爭議爆發，193數天內流失近2萬追蹤者，惟9月6日單日離奇大幅回升逾1.2萬名追蹤者，之後3日則再次減少。
坊間網紅被質疑「買followers」、「買like」其實屢見不鮮，在港人較為熟悉的網上拍賣平台Carousell就有各類「增粉套餐」，900港元即可買1萬個Instagram追蹤者，並贈送2000個帖文讚好，賣家更以「頂級港台粉」、「真人全女粉」、「永久全球粉」等作招徠，讓買家自由選擇追蹤者性別與國籍。
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IG買Like筍工？開分身帳戶給Like 日本新興行業月入可達40萬日圓俄羅斯商場設IG買Like機 不及淘寶平【買like工廠曝光】300手機僅連接2部電腦 即可全自動讚好及留言193郭嘉駿舊照瘋傳 魚網衫露事業線太觸目 網民：注定入ERROR193@Error憑1句話爆紅IG人氣超姜濤 7件事認識Denis郭嘉駿係咩料
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