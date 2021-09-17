膚色黑港女去船P　被朋友笑似工人姐姐　嬲男友竟唔幫口笑埋一份

講笑也要考慮對方底線，有些玩笑不能開。有女網民於討論區發文表示，她很喜歡參與戶外活動，所以膚色偏黑，她日前和男友參加朋友的遊艇派對（船P）時，她的朋友突然指她看上去像外傭姐姐，男友不但無幫口更「笑埋一份」，令她十分憤怒，但男友反而指責她「唔講得笑」。她問網民到底她是否太小器，有人笑言「分手啦」，有留言則認為「係你自己覺得姐姐低人一等」，才會如此不悅。



有女網民於討論區發文表示，因膚色偏黑，她日前去「船P」時被嘲似外傭姐姐。（《有完沒完》劇照）

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該名女網民於香港討論區以「開心去船P，同男朋友嗌交收場」為題發文，她表示自己本身喜愛戶外活動，長期曬太陽膚色偏黑，雖然一直盡量美白，但沒見效。日前她與男友和其他朋友一同去「船P」時，「玩玩下個friend（朋友）無啦啦話我似佢屋企個姐姐」，男友不但沒幫口，更一起取笑她。女網民心裏很憤怒，但因不想掃朋友興，所以當時笑了兩聲回應。她回家時向男友說出剛才被取笑很難受，男友卻反而指她「唔講得笑」，她因決定分享事件，問網民到底她是否太小器。

樓主表示，她對被朋友指她像外傭姐姐感到憤怒，但男友反說她「唔講得笑」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

有網民直言「可以分得手，呢啲男仔唔會對你真心」，有網民則安慰樓主，說古銅色皮膚夠吸引，其實很好看，「小弟很欣賞陽光膚色女孩」。有人建議樓主放下身段與朋友開玩笑，結果可能更開心，「同佢哋講句『我來自得乘（得成）』」、「下次叫個friend帶埋姐姐去玩」。

不過有網民認為，許多膚色偏黑，或曬到一身古銅色皮膚的女生都「好靚」，例如泰國的美女，「即係你一早已經覺得印尼姐姐等於唔好，咁樣即係你歧視，即係你心哋唔好」。

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