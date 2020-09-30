雙手未抹乾戴隱形眼鏡　英女右眼遭寄生蟲入侵一度失明

英國蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh）24歲女子克拉克森（Charlotte Clarkson）兩年前到加拿大一個兒童度假營地工作，某夜睡前洗手後戴上矯視隱形眼鏡，惟雙手未有完全抹乾，翌日起床右眼強烈不適，數度求診始證實遭到「棘阿米巴原蟲」（Acanthamoeba）入侵，她更一度失去視力。

兩度求醫被誤診「眼挑針」

克拉克森任職保姆，自從13歲起睡前都會佩戴矯視隱形眼鏡，但當晚她未抹乾雙手便把隱形眼鏡戴上，起床後一直覺得右眼「入沙」，其後逐漸酸痛、紅腫及發炎，兩度求醫卻被誤診是「眼挑針」，滴眼藥也未見好轉，情況持續惡化，視力漸變得模糊，雙眼腫痛且畏光，連右邊臉部都腫了起來。

直至半年後，克拉克森終決定返回蘇格蘭接受角膜檢測，始證實右眼被「棘阿米巴原蟲」入侵；醫生判斷她當日雙手未完全抹乾便把隱形眼鏡戴上，因而被寄生蟲鑽入右眼角膜，導致棘阿米巴角膜炎（Acanthamoeba keratitis）而喪失視力。克拉克森留醫4日接受治療，其後在家休養了約3個月，她形容當時自己「被困在屋內臥床不起，甚至無法看電影或閱讀，因為這個世界對我來說太光了」。

+ 3 + 3 + 3

唯一希望是接受角膜移植

18個月後，克拉克森逐步恢復正常生活，重投工作，但仍需戴上眼罩、太陽眼鏡和帽子來遮擋光線；她右眼視力至今無法恢復，每天仍需滴眼藥水。由於藥物未必可把寄生蟲殺死，或只能使其進入「冬眠」狀態，換言之，一旦她停用眼藥水，寄生蟲恐會再次變得活躍。醫生指出，克拉克森恢復右眼視力的唯一希望是接受角膜移植，但考慮到其身體情況，移植失敗的風險恐怕甚高。

「棘阿米巴原蟲」常見於土壤與自來水等水源，大多數受感染個案都是因隱形眼鏡衛生不良所致，若含有寄生蟲的水滴在佩戴隱形眼鏡的過程中進入眼內，寄生蟲可能會啃食角膜而令受感染者劇痛，患者還會對光極度敏感，如不及早治療，失明機會高達25%。

以下有幾個護眼小貼士，隱形眼鏡族不妨留意（按圖）：