飛來橫禍！山路突降巨石　汽車遭砸中再推落坡　車身壓扁夫婦同死

山西發生1宗恐怖交通意外，私家車駛過山路時突然天降巨石，車上夫婦同遇難。事件發生於昨日（9月30日），當地環形山路突然有落石，路面嚴重損毀，2部車輛被砸中，其中1輛車上無人，但另1輛坐了一對夫婦的汽車，被落石擊中再推離公路，直落到下方河道，當局指夫婦均不幸身亡。



山西發生恐怖交通事故，環路的山坡突然落石，私家車被擊中再推落山坡，車上夫婦慘死。（微博影片截圖）

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臨汾市大寧縣外環路的山坡昨日突然落石，砸中公路上的2輛車，路面亦被石塊砸毀。影片所見，山路被落石砸到嚴重損毀，泥石傾瀉落到下方河道旁，上方的山體看起來少了一塊，而出事山體的防護網已經破損，白色私家車被石頭擊中並推出公路外，直落河道旁邊。搜救人員圍住被擊落的白色車施救，車身已完全被壓扁。

大寧縣應急管理稱，事件中共有2輛車因落石受損，其中1輛車當時正停泊，幸好事車上無人，惟另1輛白色私家車上有1對夫婦，行車時被石頭擊中再推落公路下方的河道旁，可憐夫婦一同遇難，事故原因仍有待查明。

不少網民認為事件起因想必是山路本身有安全問題，「一到過節就發生這種事情」、「太可憐了，本來是要開開心心過國慶的」。有人批評這條路之前就曾發生過同類事件，但縣內規定要過河只能走這條路，很多司機也無可奈何，「想過河只能走這條路真的很危險！多麼希望這些事情不要再發生了」。

（綜合）