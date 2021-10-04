開手抽紙巾原來有技巧！ 台人妻超神方法驚呆近萬人：長知識了

愈來愈多人以手抽紙巾取代盒裝紙巾，輕便之餘又慳位，不過原來拆開包裝都有技巧！有台灣人夫在網上分享片段，指老婆近日教他開紙巾的妙計，只要簡單1個動作即輕鬆解決。影片曝光後近1萬人讚好，惟有人指出如果用力不當，反而有更嚴重後果，「我老公打爆它，然後被我打爆！」



有台灣人夫在網上分享片段，指老婆近日教他開紙巾的妙計，只要簡單1個動作即輕鬆解決。（影片截圖）

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手抽紙巾包裝上通常都有虛線，讓大家扯開使用，但一時「手殘」很可能扯破包裝袋。有人夫就在facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」分享示範片段，並指活到這歲數，老婆才傳授1個開手抽紙巾的妙招，「真的是長見識了」。從影片可見，雙手先放在抽紙左右兩側，然後運一運氣，接着拍打2次，下秒虛線自動爆開，就能輕鬆抽取裏頭的紙巾。

影片引來熱烈討論，很多人都指這方法超棒，大讚樓主老婆是「生活智慧王」，亦有網民稱就讀幼稚園的孩子一早就學會，「老師現在這樣教的」、「我3個小孩都是這樣開衛生紙的，每次都嚇屎我」；但有經驗者則留言相勸，指自己拍打時響太大嚇倒老婆，「我的頭就像那紙巾一樣」，亦有人試試新方法後，側邊位置就爆開了。

有網民則錯重點指，打開包裝不難，抽出第1張紙巾才是難題，「不管怎麼開，第一張的衛生紙永遠都是撕得破破爛爛」，着樓主向老婆再請教一下。

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