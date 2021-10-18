不滿社區開心理諮詢機構　台南問點趕走？　網紅律師：請將心比心

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位鄰居，您的「謝謝」，讓我覺得很諷刺，您確實該跟我說聲謝謝，因為我可以藉這個機會跟您，還有無數個像您一樣的「好鄰居」，調整與溝通您的觀念。但是，其實也不用跟我說謝謝，因為以下的話，可能不會太中聽。

心理諮商所，您都想要把他們趕出社區了，要是麥當勞叔叔之家想要搬到空一格貴社區，那豈不是要造反了？您是覺得心理諮商所都是精神狀態有問題的人才會來，龍蛇混雜、出入份子很複雜，因此會影響空一格貴社區房價，還是您覺得生病的人不該存活在這個世界上？

台灣的居住品質，確實不好，特別是台北。我們付出了相當多的代價，才能買到一個安身立命的地方。而如果說「千金買房、萬金買鄰」，鄰居當然很重要。在地小人稠的都會地區，光是鄰居漏水不修、抽煙鬧事、垃圾亂丟，可能就會讓你七竅生煙，不是嗎？更何況，心理諮商所，可能會有「心理不健全」的民眾出入，因此影響社區安全。您是這麼想的，沒錯吧？

所以，在符合使用目的、核發證照的情況下，這些您口中的「嫌惡設施」，應該要搬到哪裡去？您家附近不能有醫院、收容中心、啟智學校、教養院等等，那麼，這些照顧弱勢者的地方，到底應該要去哪？如果符合政府規範，為什麼不能在您的社區裡，只因為您覺得會讓您的居住品質與房價受到影響？

台男不滿所住社區設心理診所，怕影響居住品質。（《一念無明》劇照）

社區權益，是一種空泛的說法，我想請教您，社區權益具體來說，究竟是什麼？心理諮商所對於社區來說，是非常正面的機構，舉凡社區老小有什麼心理上的議題，都可以去找諮商師聊聊，對於自己的心理健康，有很大的幫助。人在肉體上會生病，例如感冒、發燒，但是在心理上，每個人都有機會也微恙，甚至生了一場重病。有心理諮商所的設置，讓社區居民可以有就近的心理保健諮商師，到底哪裡不好？您看到的，只是對於心理疾病的污名化，以及對於未知事物的恐懼而已，您有實際去瞭解過這類型的場所設置，對於社區的重要性嗎？

許多社區不喜歡社工機構、不歡迎醫療機構、排斥心理諮商機構，只是因為對於弱勢者的不理解。然而，請將心比心，這些機構對於我們的社會，可以做出多少貢獻？而且，當我們的孩子、我們的朋友、我們自己，遇到類似的問題時，我們難道不希望有個就近的機構，可以讓我們不受歧視、不受干擾的好好發揮作用？您在不瞭解心理諮商的作用，就急著要把這些人趕出社區，真不擔心有天自己會使用到這些服務？

呂秋遠指心理治療對社區起正面作用，希望不要歧視社會的弱勢社群。（《一念無明》劇照）

健康是最重要的，但很多時候，人會生病，沒有任何理由，病魔就是這麼到了，更別說有許多先天性的疾病，就這麼發生在孩子或我們自己身上，能夠平安長大已經是萬幸。我不敢評論空一格貴社區有多麼高貴，但是，請您想想，怎麼能夠多幫助別人一些，而不是多讓房價漲一些。說真的，人是很脆弱的，生病的時候，會願意拿所有的一切，來交換身體健康，還有免於被您這樣的人歧視。

其實，有個方法可以解決您的問題。我會建議您就把空一格貴社區買下來，這樣不只原來的房東不能租給他，他想要去租別的地方，應該也不行，您覺得如何？不過，這麼龐大的工程，其實蠻不容易的，您要加油。

就寫到這裡了，我得趕快祝金城武生日快樂。他在10月11日生日，而他在七年前，曾經幫漸凍人拍過公益廣告，天秤座就是這麼的善良與可愛。

天秤座さいこうです！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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