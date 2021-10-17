Anson Lo粉絲齊集「教主號」巴士　神徒合唱《Megahit》片段瘋傳

【MIRROR／Anson Lo／盧瀚霆／教主／神徒／Megahit】男團MIRROR人氣不斷上升，粉絲人數驚人，更不時為偶像預備各種應援活動，情況甚至成為學者研究的社會現象。綽號「教主」的成員Anson Lo盧瀚霆上月推出全新單曲《Megahit》，「神徒」即合資準備流動應援車、巴士站及發光車身廣告。近日網上流傳片段，可見大批神徒一同登上「教主號」巴士，並於上層一同唱出《Megahit》中的1句「Uh-oh uh-oh uh-oh」，落力的應援活動引來網民熱議。



MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆上月推出全新單曲《Megahit》，「神徒」即合資準備流動應援車、巴士站及發光車身廣告。（葉志明攝）

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Anson Lo（盧瀚霆）上月推出跳唱歌曲《Megahit》，其後援會及一眾「神徒」當然全力支持偶像，於全球各地舉行應援。香港後援會不但斥資6位數字租下尖沙咀柏麗大道巴士站，改造成MV中的油站，亦特別租了由尖沙咀行駛至樂富的7號巴士，改裝成「教主號」，在車身及車廂各個位置貼上宣傳照，並於車內播出MV方便「打卡」。

更多「教主號」仔細位▼▼▼

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日前網上流傳片段，大批神徒齊齊登上「教主號」，於巴士內一同大合唱《Megahit》中充滿標誌性的1句「Uh-oh uh-oh uh-oh」，落力應援的表現引來網民討論。

影片可見，至少40名粉絲坐滿巴士上層，齊齊向鏡頭揮手示意，部分人拿着寫有「Megahit」及「Anson Lo」的應援手幅。眾人一邊大合唱，一邊舉手做出歌中動作，2名男士則分別手持手機，從車尾走到車頭拍下合唱的場面。有趣的是，畫面中疑有「前夫」被迫陪同家人出席，當神徒大合唱時，只能面露尷尬神情拿出手機拍攝。

網上流傳片段，大批神徒齊齊登上「教主號」，於巴士內一同大合唱《Megahit》中充滿標誌性的1句「Uh-oh uh-oh uh-oh」，引來網民討論。（網上片段截圖）

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影片一出即引來網民熱議及瘋傳，不少人雖然不明白神徒合唱的是《Megahit》歌詞，仍直指非常「洗腦」，「呢班人做乜事扮鵝叫」、「點解會叫『鵝呵鵝呵』？」、「成班似踢到枱腳」、「雖然不明白，但看見香港人有快樂的事，我感到欣慰」。

不過也有人批評粉絲的行為或會影響其他乘客，甚至是正在駕駛的司機，「平心而論，只可以話嘈到人，同尷尬咗啲」、「其實迷偶像真係冇問題，但問題係架車有其他乘客，點解唔包架車，成車都fans自high下，又好氣氛啲，影響唔到人，咁唔好咩？」。

Anson Lo早前接受《香港01》專訪時曾解釋《Megahit》舞步的意思，表示排舞師將虎口手勢比喻成人與人的溝通，手掌開合猶如溝通的過程，簡單動作配上入腦歌詞，便成為歌曲最具代表性的手勢。

專訪｜Anson Lo盧瀚霆教跳《Megahit》 親解手勢背後意思

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柏麗大道巴士站變身成Ｍegahit巴士油站▼▼▼

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Anson Lo「教主號」巴士首曝光 心思打卡位率先逐個睇

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Anson Lo公開新一輯廣告硬照，應該令大批神徒神魂顛倒大流鼻血，恐怕要「call白車」了。(ig圖片)

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同場加映：MIRROR麥當勞「籃神卡」掀炒賣潮 姜濤、教主簽名卡炒至千元1張



麥當勞找來姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出以籃球為主題的「籃神卡」，惹來鏡粉及一眾「前夫」瘋搶。（Carousell網站圖片）

麥當勞早前邀請Mirror成員姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出限量「籃神卡」，供使用電子優惠券的客人換領。由於「籃神卡」以隨機形式派發，自換領期開始就有不少鏡粉於社交平台發文，希望與同好交換款式。而二手拍賣網站亦湧現大量轉售「籃神卡」的帖文，當中以姜濤、Anson Lo和Edan的個人造型簽名卡叫價最高，每張價錢一度炒至1100元，不過該帖文極速被刪除，曾被質疑屬惡作劇。



「籃神卡」以姜濤、Anson Lo的個人造型簽名卡叫價最高，每張價錢一度炒至1100元。（fb截圖）

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同場加映：MIRROR粉絲要求區議員幫手排隊訊息▼▼▼

