台男贈驚喜　自家製LV袋送Long D港女友慶生：佢會感動定難過？

「女人愛包包」是天性吧？每位女生總有一、兩個名牌袋傍身，有台灣男生深明此道，希望送給香港女友1個名牌手袋，但礙於手頭緊，決定自家製「LV手袋」當作生日禮物，還將成品放上討論區分享，叫網民競猜女友的反應「會感動到哭出來，還是難過的哭出來呢？」。雖然網民都大讚台男有心思，但還是擔心他的下場。



台男自家製「LV手袋」送給香港女友作生日禮物，還將成品放到討論區分享，叫大家競猜一下女友反應「會感動到哭出來，還是難過的哭出來呢？」。（Dcard圖片）

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該台灣男生日前在Dcard討論區以「送給女朋友的第一個名牌包（全球限量一咖台灣LV）」為題發文，指女友是香港人，疫情開始後就分隔兩地，已2年沒見面，但依然希望為女友生日準備一點驚喜。

台男指女友的工作需要見客，難免需要一點「行頭」，「女人嘛哪個不愛包」，雖然對方總是堅持「自己的包自己買」，但「作為一個窮酸的男朋友，吃土也要生一個包給她」，遂自行縫製1個LV手袋。

從樓主上載的照片可見，他先買來1個紅藍綠環保袋，並用黑筆畫上「LV」商標圖案，及寫上「TAI WAN（台灣）」和LV英文名全寫，然後用黑色線縫製起來，花了好幾天時間才完成，「手都不知道被刺了幾次，線也超級難穿」。樓主還特別找來1個LV紙盒和另一品牌的紙袋，以增加真實感。他還在帖文中問網民：「你們覺得她收到包裹，會感動到哭出來，還是難過的哭出來呢？」並表示希望疫情早點結束，「可以跟她帶着台灣LV一起上菜市場買菜去」。

帖文引來熱議，不少人都大讚台男很用心，「刺繡意外的感動耶」、「別人的男友」、「會不會手太巧啊！好厲害」；但有網民則坦白地潑冷水，「蠻有心，但真的醜」，直言完全不想要，「感動是感動，可是這樣很難拿出街吧？」、「在香港背這個會被嘲吧」、「一定好感動咁難過」；又認為樓主明明手藝這麼好，可以設計另一個自家商標，不用充大頭製冒牌袋，「港女會即刻嗌分手」、「名牌無咪無囉！份心意可貴，但唔會用假嘢」、「沒有惡意，但是這不會有商標之類的問題嗎」。

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