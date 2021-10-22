獵戶座流星雨2021今晚現身！4大觀賞地點＋最佳時間｜附直播連結

【獵戶座流星雨2021香港／觀賞地點推介／太空館】來到10月尾又有流星雨看了！這次是世界七大流星雨之一 ── 獵戶座流星雨，會在周五（10月22日）迎來高峰期，晚上是最佳觀測時間。究竟什麼時段觀測最靚？如何簡單用手機拍靚靚流星雨相？本文一一話你知😍😍



首個獲確認周期彗星

獵戶座流星雨會在周五（10月22日）迎來高峰期。（太空館圖片）

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作為世界七大流星雨之一，獵戶座流星雨母體彗星是著名的哈雷彗星，是人類確認的第一個周期彗星，「孕育」了上半年的寶瓶座η（水瓶座η）流星雨和下半年的獵戶座流星雨。

另外，獵戶座流星雨流星速度較快，是每年流星速度最快流星雨之一，偶爾更會出現火流星。

幾時觀測最靚？



根據香港太空館，現在至11月7日都是獵戶座流星雨活躍期，天頂每小時流星數目20顆，建議觀測時間可看下圖。

👇👇👇 獵戶座流星雨觀測時間 👇👇👇

手機、相機影流星雨教學



見到流星雨除了快快許願，怎可不留下回憶紀錄呢？要成功拍下靚靚流星雨，手機、相機當然必不可少，還需要調校📱📷光圈、快門等設定！以下必學影流星雨的設定，以及不可忘記帶備的工具，大家要看看了😍😍～～

👇👇👇 超簡單影流星雨教學 👇👇👇

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4大觀賞地點推介



至於「流星雨」觀賞好地點，以下4個地方可以參考。

觀賞地點推介👇👇👇（點小圖放大看）

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不過由於近日天氣轉涼，如外出觀星緊記要多穿衣物保暖。即使不外出也可觀看網上直播，台北天文館在福壽山農場、陽明山架設了高畫質星空攝影機並同步直播，讓大眾在家線上追「星」看流星雨。

（台北天文館YouTube）

網上直播：按此

2021年還有多少場流星雨？



若錯過今次「英仙座流星雨」，今年還有兩場流星雨可以觀看，最快一場11月就出現，詳情可看下圖。

今年還有兩場流星雨可以觀看（太空館）

知多些：流星雨由來



流星雨成因是地球遇上一群密集流星體。一般相信，流星群是由周期性彗星分解出來的物質，或由瓦解了的彗核形成，所以流星群和其母體彗星有大致相同軌道；因流星群軌道頗為固定，地球會周期性地穿越這些流星群，形成固定出現的流星雨，「4月天琴座流星雨」及「12月雙子座流星雨」就是例子。

同場加映👍：中國高考驚現神級滿分作文 超難用字考起網民



中國浙江高考今年（2020年）有一篇滿分作文引起網絡熱論。該篇長800字作文，題為「生活在樹上」，大量引用哲學家思想或名人名言，例如德國思想家海德格（Martin Heidegger）、意大利文學大師卡爾維諾（Italo Calvino）等，並穿插一般人未必用過或聽過的冷門用字 ──「嚆矢」、「肯綮」、「祓魅」、「婞直」……連正確讀音都未必知曉😮。

👇👇👇「生活在樹上」全文 挑戰自己中文程度吧👇👇👇

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看完這篇作文，大家又是否知道當中「嚆矢」、「肯綮」、「祓魅」、「婞直」、「玉墀」和「振翮」是什麼意思呢？

答案👇👇👇

中國高考驚現神級滿分作文 超難用字考起網民 「嚆矢」是什麼？