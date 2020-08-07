中國高考驚現神級滿分作文　超難用字考起網民　「嚆矢」是什麼？

【中國高考作文天書生活在樹上】中文作文大家都試過，但中國內地這份高考滿分作文，堪稱「神作中的神作」！完全是挑戰中文學識極限。

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中國浙江高考今年（2020年）有一篇滿分作文引起網絡熱論。該篇長800字作文，題為「生活在樹上」，大量引用哲學家思想或名人名言，例如德國思想家海德格（Martin Heidegger）、意大利文學大師卡爾維諾（Italo Calvino）等，並穿插一般人未必用過或聽過的冷門用字 ──「嚆矢」、「肯綮」、「祓魅」、「婞直」……連正確讀音都未必知曉😮。

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看完這篇作文，大家又是否知道當中「嚆矢」、「肯綮」、「祓魅」、「婞直」、「玉墀」和「振翮」是什麼意思呢？

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這篇文章引起網民兩極討論。有網民大讚作者功力深厚有學問，勇於表達自我，但亦有網民批評文章「不是人話」，是「智商侮辱」。

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據中國內地媒體報道，「生活在樹上」文章評分時，第一位閱卷人只給39分，第二、第三位閱卷人則給予55分高分，最後審查組判定為滿分。

對於外界爭議，浙江高考作文閱卷組組長陳建新表示，「文章從頭到尾邏輯嚴謹，說理到位，沒有多餘的廢話，所有的引證也並非為了充門面或填充字數」，認為所獲分數「恰如其分」，惟不希望學生模仿當中的晦澀難懂情況。

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新布尼亞病毒是可人傳人的致命傳染病，主要由蜱蟲叮咬感染，嚴重者可能會多重器官衰竭，死亡率5至15%😰。要知道自己有否中招感染，就要看看自己有否以下徵狀了！

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