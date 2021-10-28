男子點硫磺燻走家中老鼠　結果變放火燒屋困陽台　獲救1句成焦點

滅鼠是否成功不得而知，但肯定的是他燒了自己屋企。江西日前發生1場特別火災，1名男子在屋企發現老鼠後，因為雜物房放了太多東西，想到燃點硫磺，把老鼠燻離屋子，未料引起大火，幸好有鄰居發現房子冒出大量濃煙報警。消防到場時單位已噴出火舌，門口有熊熊大火，最終在陽台救出男子，一問下原來他並非屋主，單位是租來的。網民笑言他點火後的情況是「老鼠還在家沒了」，「關鍵是租的房子，房東好慘」。



江西男子為了趕走老鼠在家裏點硫磺，未料變成火警。（微博影片截圖）

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近日江西南昌1名男子發現單位內有老鼠，因為屋企雜物房放了太多東西，想出「妙計」，在房內點一盤硫磺，藉此燻走老鼠，未料馬上引起火警。幸好當時有鄰居發現他的單位冒出濃煙，及時報警，沒有令火勢惡化。

消防到場發現7樓的窗口已噴出火舌，單位大門冒出熊熊烈火。消防員大為緊張，頻說水槍壓力大點，戴好裝備等，「速度快一點」，火勢已引燃至樓道內的電錶箱。他們爆拆房門入內，發現男子在陽台上躲避濃煙，在水槍掩護下順利將他救出。經過10分鐘的努力，將單位內的火勢撲熄。

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男子戴住口罩，消防員問起火單位是否他的家，他說是租來的房子，未料到點硫磺會引起火災。消防提醒固體硫磺屬易燃固體，應儲存於陰涼、通風的地方，切記要離火種、熱源，以免燃燒。

網民笑言男子這樣一點火老鼠是否滅了不知道，但他的家肯定沒了，「抓隻貓都比這強」、「傷敵一百，自損八千啊.」。而且最熱議的是片中對答一句「這是你家嗎？這是我租的房子」，網民估計男子可能是租屋才敢這樣做，「關鍵是租的房子，房東好慘」，甚至有人笑稱「覺得這人是故意的，和房東有私仇」。

（綜合）

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