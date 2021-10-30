雲疊花園管業經理「證實死亡」其後救返？通告引熱議：即係死咗未

人真的可以死過翻生？近日網上流傳大圍雲疊花園2張管理處通告，內容稱管業經理「葉紹剛先生」本月中證實死亡，但其後又指救援人員使用「巨型呼級機」將他救回，而另1張通告即表示葉經理「得以挽回」後有心得分享，更詭異的是下方署名正是葉經理本人。

奇怪內容引起網民熱議，留言問「即係死咗未？」，雲疊花園管理處回應《香港01》查詢稱，通告的確由葉經理發出，他目前仍在放病假。



有雲疊花園居民分享2張管理處的特別通告，指管業經理葉紹剛於本月14日「證實死亡」，但於同日晚上被救援人員使用「巨型呼級機」救回，（FB「雲疊花園居民權益監察組/Ming Chan」）

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有雲疊花園居民在facebook群組分享2張管理處的特別通告，其中1張表示管業經理葉紹剛於本月14日「證實死亡」，並於同日晚上「由於消防人員、救護人員、護理人員通過使用巨型呼吸機48小時終於將管業經理葉紹剛先生性命救回」。

至於另1張通告則是葉經理「生命得以挽回」後的「心得提供」及建議，包括深切治療部無需使用口罩，可以使用「head visar（應為head visor，面罩）」；人們回家後可使用搓手液清理頭部，然後用熱水噴射作為消毒；家居人士可以使用搓手液清理臀部，並註明「不分男女」。

最離奇的是，2張通告的署名都是「John Ip」，即葉經理本人，令居民更加摸不着頭腦，「睇到住戶一頭霧水，唔知佢想講乜嘢」，又指大家只想問一句：「究竟葉經理死咗未？」

通告其後被轉發至多個FB群組，引起網上熱議，不少人都問「係咪即係死過翻生? 」、「100萬題目：佢到底有冇死到」、「點樣可以自己死亡通告自己出？」，亦有網民質疑是否萬聖節應節活動，又指葉經理文筆非常獨特，「隻隻字都識，加埋一齊睇唔明」。

《香港01》記者就事件致電管理處查詢，職員表示通告的確是由管理處發出，目前仍張貼在屋苑報告欄，又指內容是由葉經理親自撰寫，「詳情就要等佢返嚟問返佢」，因葉經理正在放病假。