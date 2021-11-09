澳洲女護士打疫苗多人預約　個個關門醫生起疑　揭發只拮針無注射

世界各地都有反疫苗人士，但幫民眾「扮」注射卻明顯越界。澳洲1名女護士近日才到珀斯1家診所工作，卻有多名民眾到診所指名要她注射新冠疫苗。有醫生留意到她總是關門注射，有次要求在場觀察她為1名15歲少年打針，終揭發她只將針頭插入手臂，並沒有按壓注射疫苗，她遺棄的針筒留有完整劑量疫苗。事後還懷疑和少年父親「夾計」，到診所抱怨說兒子出現注射後的副作用。警方懷疑護士是1名反疫苗人士，至少在該診所為25人注射疫苗，而且醫療紀錄上還填上其他醫療人員名字，現被控欺詐以謀取利益，疑加控其他罪行。



澳洲1名護士被指為民眾「扮」打疫苗，只將針頭插入但未有注射。（9NEWS新聞截圖）

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澳洲珀斯51歲護士本茲（Christina Hartmann Benz），上周二（11月2日）才到維多利亞呼吸系統診所工作，但卻有「異常數量」的人到診所找她預約打疫苗，令同事起疑。本茲為民眾接種時經常將房門關上，拒絕讓醫生觀察。不過，診所內有名機警醫生覺得太可疑，有次本茲為1名15歲少年打針時，醫生堅持要留在房間內觀察她打針，終揭發她「扮」打針。

當地傳媒報道，本茲當時試圖擋住醫生視線，繼而將針筒扔到醫療托盤上，醫生發現針筒內有疫苗。醫生還指控她偽造疫苗注射的醫療紀錄，在報警前當場解僱了她。本茲聯絡該少年的父親，約20分鐘後，少年的父親竟回來抱怨說兒子出現注射後的副作用，疑想掩飾「扮」打針的事。周日晚上，警方上門拘捕本茲。檢察官懷疑，專門到該診所找本茲注射疫苗的人都是有預謀的。

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澳洲醫學協會（AMA）主席霍爾希德（Omar Khorshid）指正常來說不會有人去診所特別要求哪個護士打針，但竟有人上門說「我想要那個護士（打疫苗）」（I want that nurse），這很不尋常，也令診所同事感到奇怪。霍爾希德批評這不僅可能是違法行為，更幾乎肯定是不專業行為」，質疑其行為置民眾安危於不顧。

西澳警方目前正調查由本茲負責、至少25次的預約注射，接種人士主要是她的家人和朋友，全都是在關門情況下打針。另外本茲在診所系統中輸入其他醫護人員的姓名，指對方為該名15歲少年成功接種疫苗，掩飾由她經手。

另外，警方指本茲曾在珀斯近郊的羅金厄姆市（Rockingham）的診所為民眾注射疫苗，她的丈夫、父母都是該診所病人，由本茲負責注射，據悉3人都拒絕由本茲以外的人注射。調查人員還發現她和當地1個反疫苗接種平台有關聯，該平台在網上傳播一些關於接種疫苗的錯誤信息，懷疑本茲是反疫苗人士。澳媒指，本茲與其丈夫都曾與反疫苗組織有聯繫。

法官日前批准本茲保釋，要暫停從事護士工作，規定不能聯絡任何經她手接種疫苗的人及使用社交媒體。本茲上周二（11月2日）才到任，在診所內工作不到一周被指控欺詐以謀取利益，檢方透露，可能會加控偽造文書罪。

網民批評該護士行為太危險，是在幫人偽造疫苗證明，「她應該厭惡自己的行為」。甚至有留言認為扮打針已經違背醫學專業，質疑她不適合再從事醫護工作。

（綜合）