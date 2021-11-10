慶生甜品漏寫壽星名　餐廳竟另上吉碟加蠟燭　事主嬲爆：啋過你咩

朋友們食飯相聚慶祝生日，大多會購買蛋糕或要求餐廳在甜品上加上名字及蠟燭。近日有網民分享「中伏」經歷，指特意訂枱與朋友午飯慶生，早已要求於甜品上加上祝福字句，惟餐廳疑忘記該要求，其後才另外送上精心佈置的「吉碟」及蠟燭，令事主大感不吉利，直言：「啋過你咩！吉碟加支蠟燭算點？」餐廳的做法引起討論，事主則指餐廳管理層曾聯絡了解及道歉，並承諾將跟進及改善。



有網民分享「中伏」經歷，指到餐廳與友人午飯慶生，惟職員忘記於甜品碟加上祝賀字句，追問後竟獲補上「吉碟」及蠟燭。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

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該名女網民於facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指日前特意訂枱與2名友人午飯及慶祝生日，並早已選了甜品及要求餐廳於碟上寫上「Happy Birthday」。不過用餐當日，餐廳未有按要求送上甜品，「來到無寫已經想反白眼，仲要拎返成本簿入來當面問『係咪呢個名？』」。

經過一輪波折，事主以為餐廳會收走甜品重新按要求送餐，沒料職員其後竟送上1隻寫有「Happy Birthday」、壽星名字及插有蠟燭的空碟，令她大感震驚，「講真一嚿雪糕仔值幾錢？人哋生日流流整個吉碟畀我算點？當場嘴已O！」、「啋過你咩！無常識到咁，不如你出糧我燒畀你」。

事主最終只能自行將甜品搬到已寫名的「吉碟」上，直言感到不吉利。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

她特意追問職員，卻獲回覆指「係呀！我哋餐廳係咁」，最終只能自行將甜品搬到已寫名的「吉碟」上，「好彩朋友好體諒，但真係唔多吉利」。她指當日用餐後，曾在餐廳專頁反映意見，惟極速被刪除，故決定與網民分享「中伏」經歷，「其實放上來本身就唔係想要賠償，而且咁嘅經歷都真係有陰影，佢幾好食都唔會再有心情」。

事主其後更新，指餐廳管理層已聯絡了解及道歉，承諾會跟進和改善，並提出可提供免費餐點補償，但她與友人已拒絕，僅接受餐廳道歉，「我要貪呢餐我大可以唔update靜靜去咗，但事實就係搞單咁嘅嘢，就算好食到飛天都唔會再有心情去」。

帖文引來網民討論及瘋傳，笑指餐廳處理方法「新奇」，「佩服職員用心裝飾隻吉碟」、「無奈地吹完蠟燭之後，壽星公係咪要舔晒碟上面嘅字當慶祝」、「嗰篤忌廉就係甜品」。亦有人認為餐廳做法的確會令食客不舒服，尤其事主希望慶祝生日，「送支點着嘅蠟燭畀壽星，仲有埋名喺上面，真係多謝呢間舖囉」、「一早order甜品自己漏寫字，仲好意思畀隻吉碟人，其實佢既然唔怕肉酸，可以收返碟甜品入去砌過，反正都肉酸，都好過上吉碟」。