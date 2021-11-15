女生借車予室友載男友　隔天聞濃烈腥臭味　驚見後座藏用過避孕套

借朋友車為何要做這種事？台灣有女網民日前在facebook大呻，室友向她借車接載男友，未料隔天她開車上班時，聞到車內有一陣「腥臭味」，並在後座發現用過的紙巾和避孕套。她連上班都不顧去找室友理論，竟被反罵是「老古板」，不應大驚小怪，還堅持不會開車去洗。女網民無奈道出車子買不到2年，現在坐都不想坐在車內。有網民痛斥她的室友很惡心，「撒尿佔地盤，行為跟狗一樣」，但也勸她還是早日開車去洗，內部做好清潔消毒。



台灣有網民借車給室友，原本說只是接載男友，但她隔天上隔發現後座有用過紙巾和避孕套。（示意圖／資料圖片）

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樓主在爆料公社分享，日前室友向她借車接載男友。因為接送也花不了太多時間，她沒多想就借車，未料隔天她上班時，「一進車子裏就有一股腥臭味」，原以為是有當東西壞掉了想整理一下，結果在後座發現用過的紙巾和避孕套。

樓主氣得上班都不顧，衝上樓問室友，「結果她一副我大驚小怪的樣子，還對我生氣」。樓主怒稱沒錢開房的話為什麼不到男友家，車明明不是她的，還要將用過的紙巾和避孕套塞到後座，惡心又骯髒，遂要求室友自己開車去洗內廂，「她反而罵我老古板」。樓主現在看到車子都不想坐進去，一進去就覺得很惡心，「她一副我愛怎樣就怎樣的態度，死活不開車去洗」，還透露這輛車她才買不到2年。

台灣有網民借車給室友，原本說只是接載男友，但她隔天上隔發現後座有用過紙巾和避孕套。（示意圖／資料圖片）

網民痛斥該名室友是「垃圾朋友」，想別人的車子當成是自己的，「這什麼垃圾朋友，車當自己在用」、「好惡心，直接斷絕關係」，又猜想他們做了什麼事，連忙說「太嘔了，全車都是他們的…」。不過也有人建議樓主還是趕緊去洗車，做好內部清潔消毒，否則只會浪費了自己買的車。

（爆料公社）