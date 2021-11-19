月偏食2021今午有得睇！觀賞地點推介＋重要階段拆解｜附直播連結

【月偏食2021／太空館／觀賞地點推介】闊別數月，香港再有月食觀賞！太空館指出，本港於星期五（11月19日）出現月偏食，機會難得，太空館亦會直播。究竟何時觀賞？哪裏適合觀賞？以下一一話你知。



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什麼是月食？

5月26日將出現超級血月。(資料圖片)

當太陽、地球、月球三者恰好或幾乎在同一條直線上（地球在太陽和月球之間），太陽照射到月球的光線便會部份或完全地被地球擋着，那時候從地球望向月亮時，就會見到「月食」現象。

「月食」可分為「月偏食」、「半影月食」及「月全食」。當月球只有部份進入地球本影，便會出現「月偏食」；當月球只是掠過地球的半影區，造成月面的光度減弱，便是「半影月食」；當整個月球進入地球本影內，就是「月全食」。

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何時觀賞？

太空館指出，月球於下午5時38分升起，屆時「食甚」已經結束，月球正逐漸離開地球本影；至下午6時47分，月球「復圓」並完全離開地球本影，整個月食過程在晚上8時零6分當月球離開地球半影時結束，市民可於黃昏月出時望向東北偏東方向觀賞。

11月19日月偏食各階段時間表。（太空館）

不過，由於月食開始時月球仍在地平線下，在香港只能觀賞到月食部份階段，因此是次現象又稱為「帶食出」。

觀賞地點＋注意事項

觀賞地點推介▼▼▼（點小圖放大看）

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太空館表示，今次月食發生時，月球高度較低，而且天色尚未全黑，可能較難清晰看到月球位置，而當天下午6時月球高於地平線不足5度，提醒市民選擇觀測地點時，要特別留意東北偏東方向的障礙物高度。

太空館直播

大家亦可透過網上直播觀看今次月偏食過程，太空館將於當天下午5時30分至晚上7時在YouTube頻道及Facebook專頁直播是次月偏食。

太空館YouTube直播：請按此

太空館Facebook直播：請按此

圖為2021年5月26日月食過程中的月偏食階段圖像。（太空館）

11月19日天氣預測

觀賞月偏食也要看天公是否造美，根據天文台九天天氣預報，11月19日大致天晴，氣溫22至27度，看來應該適合看月偏食了。

天文台九天天氣預報（天文台）