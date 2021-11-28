住戶凌晨煮咖喱遭投訴　管理處籲注重公德　網民嘲：餓醒冇得食？

為何深夜總是餓？近日網上流傳1張管理處通告的照片，指接獲住戶投訴，有人在凌晨時份煮咖喱等濃味食物，影響其他住戶入睡，「勸籲各住戶注重公德」，通告內容引來網民熱議，笑言「下次一係鹹魚蒸肉餅囉，蝦醬炒通菜」、「餓醒咗自己又冇得食，所以投訴」。



有屋邨管理處發通告，指有住戶投訴鄰居在凌晨時份煮咖喱等濃味食物。（「公務員secrets」圖片）

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最近facebook各群組流傳1張屋邨物業服務辦事處的通告，刊登時間為上周五（26日），以中英雙語撰寫。通告上表示該處接獲有住戶反映，指有住戶在凌晨時份煮咖喱等濃味食物，形容「此舉影響其他住戶入睡，本處特此勸籲各住戶注重公德。避免在深夜時分作出影響他人行為」，通告將張貼至另行通知。

通告指深夜煮咖喱的行為影響其他住戶入睡，勸籲各住戶注重公德。（Raman / unsplash）

不少網民看後感到無奈，指「頂唔順咪搬去山頂獨立屋囉，free返間公屋畀其他人啦」、「張貼至另行通知，睇吓下次有咩新菜式」，並笑言自己若是該大廈的住戶，將晚晚煮大餐，例如羊腩煲、酸菜魚、炸臭豆腐等，「睇下可以出幾多張通告先」。另外，亦有其他苦主留言，「我樓上10點幾煎牛排又有時煮咖喱……香噴噴，聞到都流口水」、「私樓都有人深夜1 點煮超級辣咖喱，瞓緊都辣醒」。