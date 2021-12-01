58歲陶大宇唱《倒轉地球》片爆紅　粉絲「淘寶」關注組過萬人加入

「來吧倒轉地球，來吧……」音樂一起，大家耳中是否已有「魔音」響起？58歲的香港男藝人陶大宇1段參與內地商演時，翻唱劉德華《倒轉地球》的片段近日熱爆內地及香港網絡，除了讀書式魔音唱腔，極具個人特色的「水撥式台風」都令人一看難忘。不少網民看完短片後火速成為「粉絲」，更自稱是「淘寶」和「宇宙塵」，又在facebook開設「齊齊推過氣師奶殺手陶大宇上返神台關注組」，至今（12月1日）已超過1萬人加入，人氣再次達到高峰。



陶大宇1段參與內地商演時，翻唱劉德華《倒轉地球》的片段近日熱爆內地及香港網絡。（影片截圖）

陶大宇近年經常回內地商演及登台，最近1段表演片段就在抖音及香港社交平台爆紅，片中的他大唱其飲歌《倒轉地球》，其間配合音樂節奏，舉起前臂不斷揮動，猶如擋風玻璃上的水撥一樣，因而被譽為「水撥式台風」，令人大開眼界，有網民認為陶大宇的重新演繹，比原唱更出色，「好快就唔記得原唱係劉德華」。

有網民找出更多陶大宇商演的片段，大讚他是「真正行走版CD」，因「次次唱live（現場）都係一模一樣，連啲『噓』位都係一樣」，又指他「聲色藝俱全」，是全能型藝人。

有人在facebook開設「齊齊推過氣師奶殺手陶大宇上返神台關注組」，短短3天已破萬人。（fb截圖）

有人亦在facebook開設「齊齊推過氣師奶殺手陶大宇上返神台關注組」，短短3天已破萬人，並將粉絲團改名為「淘寶」和「宇宙塵」，又幫他設計多款閃卡，大叫「TTY（陶大宇）世一」。關注組更聲稱要持續關注「巨星」陶大宇，推到樂壇給他1個交代，甚至希望偶像能超越MIRROR 成員的地位，拿下吒叱樂壇頒獎典禮的「我最喜愛男歌手」獎項。遺憾的是吒叱樂壇我最喜愛男歌手最後5強名單早已公布，相信樂迷今年未能如願以償，聽到陶大宇在頒獎台上的魔音演出了。

陶大宇《倒轉地球》、《愛你一萬年》精彩演出：

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