8歲女童奪下英國最亂房間冠軍　父稱執完房1星期內變回「炸彈區」

這場比賽贏到冠軍應否高興？英國1名8歲女童最近奪得2021年英國最亂房間比實冠軍，這個比賽其實由床上用品零售商發起，要家長拍攝孩子房間的亂狀，冠軍可以獲得1張價值逾400英鎊（港幣約4200元）的兒童床。從「冠軍照」所見，女童的房間雜物布滿床、枱、櫃、地板，櫃桶也沒有關上，其他選手的照片都非常誇張。女童的爸爸形容，女兒平日都在家庭房活動，自己的房當成衣物間，無論怎收拾，不到1星期就會變成「炸彈區」。

比賽雖然開心，但卻有部份家長在網上批評這活動太荒謬，家長居然不去好好教育孩子整理房間。



英國8歲女童的房間打敗了100多名選手，得到全英最亂房間「殊榮」。（Happy Beds圖片）

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英國傳媒報道，這場2021全英最亂房間比賽由英國床上用品零售商Happy Beds發起，事實上「參賽者」僅限小孩，由家長拍攝孩子房間的照片，由公司「專家」評定最亂的冠軍可以得到1張價值超過400鎊的床，比賽吸引了逾百名小孩參加。

居於格拉斯哥的8歲女童愛蜜莉（Emily）成功得到冠軍，從照片所見，房間地上、枱上、甚至碌架床的樓梯，都放滿衣物、袋子、書及雜物，櫃子許多都沒有關好，裏面的衣物等亂放在櫃桶上。他的爸爸史蒂夫（Steve）稱，女兒的房間看起來像個更衣室，她幾乎所有時間都待在家庭房間，任何時間執完房，她花不到1星期就能「還原」成炸彈區一樣的狀態，希望新床能激發更積極的改變。

這其實是英國一家床上用品公司辦的比賽。（Happy Beds圖片）

Happy Beds表示，英國各地都有父母發來孩子房間照片參賽，許多參賽者房間玩具和雜物放得亂七八糟的，部份房地氈空間太小。他們明白要小孩整理房間是艱巨任務，「我們為這些父母感到難過」，希望新床能夠帶來未來整理房間的動力。除了冠軍，其他參賽者的雜物都是多到見不到地板，他們還公布了其他「優秀」參賽者的房間照。

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其中，住在普爾（Poole）6歲的愛瑪（Emma），她的玩具和公仔相當多，有1個大玩具箱都裝不下，另外有個大膠袋裝住毛公仔，但玩具數量多到覆蓋了地板。另1名是住在倫敦的莉莉（Lillie），地板有大量雜物，但亂的地方也僅有地板，2張床上沒雜物，床上能睡，姐姐坐在地上玩遊戲機。住在德福7歲的尼夫（Neave）房間比起前面的選手都要整潔，只是地板和床上有許多公仔零散放着。

有網民看到冠軍照後，笑言這些房間都是小兒科，不算很亂。不過有網民批評比賽荒謬，批評為何要辦最亂房間比賽，而不是教小孩整理自己的生活空間，雖然他們只是孩子，但也應該教他們規矩。

甚至有家長留言，自稱一直警告孩子如果房間教保持整潔，所有髒亂東西都會被掉入垃圾袋扔走，「他們以為我在開玩笑，我向他們證明不是」，自此發現方法有效，「如果我的孩子要去參加這場荒謬的比賽，我會感到羞愧」。

（綜合）