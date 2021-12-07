2個仔年尾都裸辭　退休港爸感擔憂：點解後生唔搵咗工先辭職？

臨近年尾，不少打工仔也正為來年的工作訂立新目標，有退休港爸近日發文，指2名兒子近日分別因人事問題及工作壓力接連「裸辭」，令他感到擔心，直指雖然兒子各自有積蓄，但在現時的經濟環境下或未能支撐太久，不禁慨嘆：「點解後生唔搵咗工作才辭職呢？」



有退休港爸指2名兒子接連決定裸辭，令他感到擔心。（《無限斜棟有限公司》劇照）

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該名港爸於香港討論區發文，指今年剛退休，因向來有儲蓄習慣，而且有退休金，因此與太太的生活不成問題；而2名兒子已經出身，投入職場數年，「雖然不是咩嘢高薪厚職，但都算是有前途的工作」。

港爸說，上月長子表示因與上司難以相處，受到對方處處為難，因而決定辭職，現正尋找新工作，「我哋兩公婆都認為，如果工作唔開心，屋企又唔係缺錢，辭職沒有問題的，當然不是裸辭會更好」。

港爸指，得知2名兒子本身也有儲蓄，惟現時經濟不景，擔憂2人「過咗年都未搵到新工作」。（《無限斜棟有限公司》劇照）

沒想到日前幼子亦告訴他「做埋今個月就會裸辭」，稱因工作壓力太大，「而且魚唔過塘唔肥，裸辭喺尋找工作時會更有彈性」，着他與妻子毋須擔心。港爸聞言直指，雖然得知2名兒子本身也有儲蓄，惟現時經濟不景，擔憂2人「過咗年都未搵到新工作」，不禁慨嘆：「點解後生唔搵咗工作才辭職呢？」

不少網民看過港爸的訴苦帖文，也認為「仔大仔世界」，作為父母毋須過分擔憂，「後生細仔只要肯學肯做，度度都係機會嚟呀！使乜擔心呢」、「佢哋大個㗎啦，畀佢哋自己選擇，你嗰代行得通的想法，下一代已經完全唔同，佢哋無經濟問題就畀佢哋試啦」、「結果點都好，都係成長經驗嚟」、「唔理得咁多，佢哋辭得就有信心搵另外一份工同頂到生活費㗎啦，都已出嚟做嘢，成年人唔擔心得咁多」。