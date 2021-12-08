男子拍下人妻偷情片　要脅每周獻身5次反遭設局勒索　網民列2疑點

設局「仙人跳」（或稱色情敲詐）以勒索金錢的手法早已不是新鮮事，內地及台灣網絡流傳文章，指1名內地男子在家中陽台維修冷氣時，偷偷拍下人妻鄰居的偷情片段，以此威脅對方與他每周發生關係2次。人妻擔心東窗事發只好答應，沒料男子變本加厲，改為要求1周5次，女方難以接受，向丈夫坦承事件。兩人其後更合作設局1場「仙人跳」向男子索錢，最終3人落得被捕收場。

文章獲網民瘋傳，甚至被媒體報道，不過有眼利網民卻發現，文章起初在內地網站被歸類為「原創」，而且被指為講述事件的影片截圖中，亦可見完全不同風格的字體，故網民質疑事件全為「看圖作文」文章，即使有所謂被捕下場亦不一定屬事實。



內地網絡流傳文章，指1名男子以出軌證據要脅鄰居人妻發生關係，事件曝光後男子反遭人妻及其丈夫勒索，有網民列2疑點質疑文章真偽。（搜狐圖片）

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相關網傳文章上月中開始於內地網絡流傳，內容指四川1名男子10月某日於家中陽台維修冷氣機時，意外發現人妻鄰居與外遇對象偷情，遂偷偷拍下桃色影片並傳給女方。人妻看到影片非常慌張，要求男子刪除相片及影片，提出可給予2萬元作為回報，但男子卻表明「要人不要錢」，即使女方加碼至5萬元亦不為所動，反要求對方每周與他發生關係2次。

人妻為免東窗事發只好答應，多次與男子發生關係。沒料男子其後得寸進尺，要脅人妻與他每周5次發生關係，否則便向女方的丈夫揭發偷情真相。人妻感到難以接受，鼓起勇氣決定向丈夫坦承出軌。丈夫得知妻子出軌後再遭威脅，怒極將她毆打一輪再提出離婚。

人妻為免東窗事發只好答應與男子發生關係，其後難忍男子變本加厲，自行向丈夫坦承，兩人亦決定向男子設下「仙人跳」陷阱反向勒索。（搜狐圖片）

然而人妻不願離婚，承諾會浪子回頭，專一經營婚姻關係。她之後更向丈夫建議，向男子設下「仙人跳」陷阱反向勒索，以求獲得丈夫原諒。人妻遂與丈夫夾計，隔天邀請男子到其家中發生關係，丈夫突然現身捉姦在床，發難要求男子付10萬元人民幣「私了」。男子沒想到事件早有預謀，只好急急轉帳以求擺平事件。

約1個月後，男子的妻子發現戶口少了10萬元，便查問款項的下落。男子起初藉詞稱代鄰居收快遞時墮入騙居，經過妻子一輪追問，才一五一十坦白自己「被捉姦」。妻子其後代男子報案，警方追查後揭發案件涉及多重威脅，終將男子、人妻及其丈夫全部拘捕。

男子「被捉姦」後付10萬元人民幣「私了」，妻子發現後代為報案。（搜狐圖片）

文章上載後獲得瘋傳，更獲多間台灣媒體轉載，然而有網民列出至少2個疑點，質疑事件真偽。首先，最初上傳文章的帳戶並非新聞媒體，而是引述不同內地社區新聞的自媒體，而文章更被加上「原創」的標籤。網民指同類報道不時在網上出現，看似新聞報道的文章實為農場文章網站的自媒體「作者」或「博主」等以「看圖作文」方式撰寫，故認為可信程度不足。

另外，有網民指出內地正式新聞媒體並無相關報道，而所謂影片報道的截圖中，講述事件發生經過的字體風格完全不同，與平日內地媒體的做法不同，令人質疑相關圖片有機會是從不同影片中截出，或是從其他新聞報道片段中截下再加工的「二手圖片」，真偽成疑。

有網民列出至少2個疑點質疑事件真偽，包括指出文章來源欠缺公信力，而且所謂影片報道的截圖中，講述事件發生經過的字體風格完全不同。（搜狐圖片）

事實上，早於今年10月亦有類似文章瘋傳，指四川1名20歲女子為男友第7次墮胎，雖然身心飽受痛苦，但仍堅信「他是愛我的」，男友就是命中注定的「真命天子」。片段經香港及台灣媒體報道後在社交媒體瘋傳，引起網民熱議，但同樣被網民列出多個原因質疑造假