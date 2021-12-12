女網友自白最愛「已婚男」！2大原因她抗拒不了　網民：開心就好

女網民自白已婚男最好？不黏膩、閱歷豐富成熟的氣質令她抗拒不了？即睇女網民自己解釋點解願意做第三者？



我曾經和兩個已婚男短暫在一起過，剛開始我也會猶豫，我是別人口中的第三者；不過後來就習慣了，感覺不過是各取所需，追求當下的快樂就好。

我最近和一個比我大2X歲的男人在一起，其實他是我剛畢業那家公司當時的主管，今年因為疫情在家，多年不見的我們又聯絡上了，見了面後才知道，雖然他的事業算得上風生水起，但他婚姻生活並不幸福。老婆生完孩子後就得了產後憂鬱症一直悶悶不樂，現在孩子10歲了，他也過了10年無性婚姻生活。他說欣賞我的性格、我的工作能力，還說我身上有獨特的女人味。

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20歲時我也曾為愛的人付出真心，可感情運不順的我，屢屢被傷害、被背叛；我不得不開始變「聰明」，感覺不對立刻轉身走人，以為自己很灑脫，直到意識到，自己身邊的異性全是已婚男人。

我也曾想過為什麼自己變成這樣？

已婚男人讓我有一種，在未婚男人身上體會不到的快感，感覺他們被我吸引就是因為我有他們妻子身上沒有的特點。每次和已婚男人在一起，聊生活、聊工作、打情罵俏。我總能覺得他們是真的迷戀我。而他們那種成熟的氣質，我確實抵抗不了。

已婚男人還有個特點，就是進入婚姻生活後，他們對很多事看的很開，生活閱歷豐富，這跟那些追求我的未婚男人完全不同。那些年輕的男孩們，只會把精力放在怎麼和妳搞曖昧，把妳騙上床，這在我看來，太小兒科了。最主要的是，我早就不喜歡那種天天黏在一起的相處模式。

已婚男他們都有自己的家，纏綿過後，我們各回各家，也不用給對方海誓山盟的承諾，不用道德綁架要求誰為我負責，我也不用對他們負責。

至於他們的妻子，講難聽一點，就像你明知道這是一隻會咬人的狗，你還要放養？！不是故意的是什麼？So what？那是她跟她丈夫的事了。

至少我就是這樣的愛情觀。I couldn’t care less.

【社員回覆】

▪︎「很誠懇的自我介紹。」

▪︎「活的快樂，但還是小心。」

▪︎「覺得妳寫的很寫實，自己過的開心就好。」

▪︎「婊子自己立牌坊，不過妳也沒想上位啊！真的還好啦！阿記住不要被抓到喔，現在侵害配偶權只要牽手、親吻被拍到，原配就可以提告了喔！小心妳的荷包。」

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