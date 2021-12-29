搭港鐵意外遺失蝸牛　飼主盼尋回寵物：仔仔生命對我來講好重要

對於飼主來說，心愛寵物猶如家人，一旦走失必會十分焦急。有飼主近日發文，表示周日乘搭港鐵時，於九龍塘站轉車期間意外遺失寵物蝸牛，盼望網民幫忙留意。發文的飼主表示，蝸牛是一次8號風球時救起，花了不少心機為牠治好損毀的外殼，明言即使機會渺茫，仍會盡力尋找心愛寵物。



有飼主近日發文，表示周日乘搭港鐵時，於九龍塘站轉車期間意外遺失寵物蝸牛，盼望網民幫忙留意。（fb「Al Le Vmo」圖片）

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「我知道好渺茫，我都會盡我自己最大能耐！」該名飼主日前於facebook發文，指「拆禮物日」（26日）黃昏約6至7時，帶同蝸牛「仔仔」於太子乘搭港鐵至九龍塘站轉車，其間意外遺失寵物。

他指當日以1個密實袋盛載「仔仔」，袋內另有1個粉紅色橡筋護腕及1條啡色鐵牌平安繩，發現仔仔遺失後已到港鐵站查詢及反映，惟暫無消息，「所有地鐵站曾經逗留，我都已經找了，希望天佑仔仔」。

飼主指當日以1個密實袋盛載「仔仔」，袋內另有1個粉紅色橡筋護腕及1條啡色鐵牌平安繩。（fb「Al Le Vmo」圖片）

飼主憶述，「仔仔」是1次8號風球下在人來人往的巴士站救起，「佢跌咗落地爆咗個殼」，他花了不少心機才能治好，希望今次「仔仔」也能「大步檻過，度過劫難」。他又坦言，「我知道未必每個人都會喜歡蝸牛，但係仔仔生命對我來講好重要，好重要」，期望網民能幫忙留意及轉發帖文，「此刻恩情無以為報，我真係好愛好愛佢」。

帖文一出即獲大批網民轉發，紛紛祝福他能早日與「仔仔」重逢，又建議他向港鐵登記報失，「欣賞你對小生命的尊重，祝早日團聚」、「我都有養過，其實佢哋都幾得意，希望你搵得返」、「有冇喺mtr個app度報失？我前幾日唔見嘢都係俾人執咗放喺客服」。

不過也有網民認為，蝸牛體積細小，實在不應帶到戶外，即使要攜帶外出，也要使用膠箱等容器盛載以確保安全，「希望你搵返，其實唔帶佢出街周圍走可能會好少少」、「佢哋太脆弱同渺小，真係唔適合拎出街，希望好運再次降臨可以同主人重聚」、「如果要拎出街，都起碼要用膠盒、膠箱啊」。

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