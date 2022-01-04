污糟舊拖鞋換走新拖鞋仲放上貨架　以物易物偷竊奇招超惡心

換不算偷？有台灣網民在討論區分享圖片，稱到某店一處掛滿新拖鞋貨品的貨架上，驚見一雙破舊的拖鞋亦掛在貨架上，與其他簇新貨品明顯格格不入，懷疑是被人「以物易物」，即用舊拖鞋換走新拖鞋。圖片於網上瘋傳，有網民直斥即使「以物易物」，仍然是偷竊行為，而且舊施鞋很不衛生，令人惡心；有網民笑則稱這是懷舊風「戰損版」仿舊塗裝，經歷過風霜磨練，可能更值錢。



有網民在掛滿新拖鞋貨品的貨架上，發現一雙明顯較破舊的拖鞋，表面已部份褪色，疑似遭「以物易物」換走新貨。（爆料公社圖片）

有網民於Facebook群組「爆料公社」上載圖片，留言暗諷「文明人不偷不搶，用換的」。圖片見到，在掛滿新拖鞋貨品的貨架上，有一雙明顯較破舊的拖鞋，表面已部份褪色，疑似遭「以物易物」換走新貨。

圖片引起網民熱論，有網民批評做法「無品」，以這種方式「以物易物」，根本就是盜竊，「到底多沒羞恥心」、「不止偷還要店家幫丟垃圾…這罪加一等吧！」，有人直斥涉事者非但盜竊，而且該對施鞋十分骯髒和不衛生，如其他顧客不小心摸上，恐怕嚇個半死。

亦有網民打趣說這雙破舊拖鞋是「復古」設計，獨一無二，「這商品是戰損版本的，限額」、「戰損版更值錢」、「這對是復刻版，你們不懂潮流」、「原味拖鞋，買到賺到」、「至少也洗一洗（誤）」、「挺有創意的小偷」。不過無論多有創意，這種缺德的偷竊行為令不少網民覺得惡心。

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