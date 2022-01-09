觀塘凱匯880呎3房2廳　94萬打造中西合壁歐陸式輕奢風｜裝修實例

是次介紹的單位是位於觀塘市中心近年落成的凱匯，一個實用面積約880呎，3房2廳的單位。單位以歐陸式輕奢風格作單位的設計主調，同時以各種不同的線條設計加強整體的設計及藝術氣質。最有驚喜非飯廳位置的鏡牆及客廳的山水牆畫莫屬，前者擴闊了客飯廳的空間感之餘迎合了線條的設計感，後者則做到一個非常巧妙的中西合璧。



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基本資料：

觀塘凱匯／880平方呎／3房／工程費用約94萬

踏入單位當中，一面帶直紋線條設計的弧形歐陸圍身牆映入眼簾，設計意念是希望是帶領踏入大門的人入內休息，有一個迎賓的意味後方的高身組合櫃則提供收納空間。配合戶主喜歡歐陸及帶點貴氣的設計要求，設計師利用白色條紋傢俬與雲石為客飯廳營造雍容華貴的感覺。為了進一步提升客廳層次，除了使用凹凸條紋作為傢俬的主要元素之外，以天花上的射燈照著雲石牆身亦可以令雲石的質感更加鮮明，抬頭望向天花，飯檯上的水晶吊燈能塑造恰到好處的奢華感，天花上面亦有用直線交錯而成的菱形圖案，再以歐陸風格標誌性的花線包圍，彷如以直線打造而成的藝術品。

廚房及走廊的門框都是以金屬邊框包裹著裡面有金銀箔的玻璃拉線條子圍身，利用線條營造出完全不同的設計感。另一個有著獨特設計感的條子設計則是鏡牆上的車邊菱形設計，以全新的線條與其他條斷設計互相配合，提升玩味感。鏡櫃下方則有一個半腰鞋櫃，足以擺放戶主一家四口的鞋子。

走到客廳位置，一幅粉色山水牆畫明顯與歐陸設計有別。原來是因為戶主太太鍾情於中式設計，為了讓單位能融合太太喜愛的元素，因此設計師便在梳化後方設置一幅山水畫。粉色系設計的柔和色調能更好融合到單位整體設計當中，在一家人日常休息最常逗留的地方作出中西合璧的設計，同時照顧到戶主及其太太的喜好，當中更見設計師的細心。

女戶主喜歡中式元素，設計師在大廳加入一幅山水畫牆。（設計情報中心提供）

由於戶主喜歡叫朋友到家中作客，因此單位的儲物空間主要都集中在主人房當中。主人房有大範圍地台提供豐富的儲物量，同時亦有一整面高身白色花線衣櫃收藏衣服，金色把手亦為主人房增添貴氣。為了保持主人房設計上的統一感，設計師把套廁門口以暗門的形式設在靠近門口的一邊，讓整個設計一體化。床頭板以簡單直線設計符合主題風格，亦令主人房設計焦點可以集中於紫色立體牆紙的菱形形狀牆身。帶有貴氣的紫色進一步提升華麗感覺，配合假天花上散發的燈光及落地玻璃將外面景觀盡收眼簾，帶出如皇宮寢室一樣的氣派。

大兒子房間以黑白色對比加強型格感覺。睡房裡面有齊單人床、衣櫃、儲物吊櫃及書檯滿足需要，書檯下方的櫃桶更可以整個拉出。房間風格方面，凸出的黑色花線帶出型格味道，床頭軟墊以不同大小的長方形拼砌，高度一直伸延到天花板，利用每個長方形之間的紋路呼應線條設計之餘，又有增強現代感的效果。高身衣櫃以黑玻璃配黑框設計突顯型格味道。

小兒子房間則有繽紛活力的感覺，利用多種顏色及闊度不一的四邊形帶出小朋友充滿想像力和純真的可愛一面。床頭有一張小書檯，不論做功課或者看圖書都有自己的空間。到頂櫃以不規則拼圖方法成為成間房最吸引的存在。書檯旁邊的層板可以放文具和擺設。床頭同樣使用四邊形圖案，不過以同一方向排列，讓小朋友休息時可以更放鬆。

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